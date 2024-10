Izrael doživio jedan od najvećih gubitaka od početka rata. Pukovnik napustio tenk pa naišao na zamku

Pukovnik Ehsan Daqsa, zapovjednik 401. oklopne brigade Izraelskih obrambenih snaga (IDF), poginuo je tijekom borbi u sjevernom dijelu pojasa Gaze u nedjelju, potvrdila je izraelska vojska. Daqsa, koji je bio iz grada Daliyat al-Karmel, imao je 41 godinu i bio je jedan od najviših časnika poginulih u sukobima u Gazi. Od početka borbi ukupno je poginulo šest pukovnika IDF-a, uključujući četiri tijekom napada Hamasovaca 7. listopada.

Prema istrazi IDF-a, Daqsa je bio izvan tenka s drugim časnicima kada ih je u Jabaliyi pogodila eksplozivna naprava, dok su sudjelovali u ofenzivi protiv Hamasa. Prema izvještaju, Daqsa i još dvojica časnika, uključujući zapovjednika 52. bojne, napustili su svoje tenkove i krenuli prema promatračkoj točki, ali su upali u zamku s eksplozivima. Eksplozija je Daqsu usmrtila na mjestu, dok je zapovjednik bojne zadobio teške ozljede, a druga dva časnika prošla su s lakšim ozljedama.

