Iznosi do 5200 eura: Studentima diljem Hrvatske dostupne tisuće stipendija, evo gdje se možete prijaviti ove godine

Početak nove akademske godine donio je brojne natječaje za studentske stipendije, dodjeljuju ih županije, gradovi i općine, resorno ministarstvo, sveučilišta i zaklade. Čak 12.150 državnih stipendija za akademsku godinu 2024./25. redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Državna stipendija mjesečno iznosi 200 eura i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata od listopada 2024. do lipnja 2025., ukupno 1.800 eura. Za vrijeme dok prima državnu stipendiju, student ne može primati ni jednu drugu koja se financira iz javnih izvora. Rok za prijave na natječaj Ministarstva je do 4. studenoga do 12 sati.

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje 520 stipendija redovitim studentima u pet kategorija, stipendija za svaku iznosi 1.800 eura po studentu. Najbrojnije su stipendije za izvrsnost (350), koje su namijenjene studentima koji se nalaze u 10 posto najuspješnijih studenata na studijskom programu za koji se prijavljuju.

Stotinu stipendija Sveučilište je namijenilo podzastupljenim i ranjivim studentskim skupinama, tj. studentima iz siromašnijih obitelji, onima s invaliditetom, s djecom te studentima iz alternativne skrbi. Za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) predviđeno je 40 stipendija, za studente umjetničkog područja 20, a za uspješne studente sportaše 10 stipendija. Prijava na natječaj moguća je isključivo elektroničkim putem, prijave se podnose do 6. studenoga do podneva.

Sveučilište u Splitu svake godine svojim redovitim studentima dodjeljuje do 137 stipendija za razdoblje od 1. listopada do 30. rujna tekuće akademske godine. Stipendija godišnje po studentu iznosi 1.800 eura odnosno 150 eura mjesečno, a natječaj se u pravilu objavljuje u siječnju.

Osječko-baranjska županija studentima dodjeljuje 70 stipendija u iznosu od 160 eura mjesečno, kroz 10 mjeseci, dakle ukupno 1. 600 eura, a stipendira studente od četvrte godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili prve godine sveučilišnog odnosno stručnog diplomskog studija. Za stipendiju se mogu prijaviti daroviti, studenti slabijeg socijalnog statusa, oni koji se obrazuju za deficitarna i zanimanja iz STEM područja.

Koprivničko-križevačka županija raspisala je javni natječaj za dodjelu 120 stipendija studentima sa svoga područja, stipendije u visini 200 eura isplaćivat će se u 12 mjesečnih rata od 1. listopada ove do 30. rujna 2025. godine

Zagrebačka županija za novu je akademsku godinu povećala studentske stipendije sa 160 na 240 eura mjesečno, dodjeljuje ih za 12 mjeseci, počevši od 1. rujna ove godine, što znači da stipendija na godišnjoj razini iznosi 2. 880 eura. Uz "stare", županija daje do 30 stipendija novim stipendistima, do 15 prema kriteriju izvrsnosti, od čega tri za zanimanja glazbenog smjera, a 15 prema socijalnom kriteriju studenta.

I brojni gradovi iz svojih blagajni stipendiraju studente, Grad Zagreb na vrhu je po iznosu stipendije koju daje studentima. Ta stipendije mjesečno iznosi 520 eura neto, dodjeljuju se na deset mjeseci, što ukupno 'nosi' 5.200 eura. Za studente koji su prvi put upisali prvu godina studija, Zagreb dodjeljuje ukupno 130 stipendija: 55 za izvrsnost, 30 za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa, 25 za deficitarna zanimanja, 15 za studente s invaliditetom i pet za studente romske nacionalnosti.

Gospić će za novu akademsku godinu svojim studentima dodijeliti 20 stipendija, za one koji studiraju u Gospiću iznosi 79,63 eura, a za one koji studiraju izvan njega 119,45 eura. Stipendija se odobrava na 10 mjeseci, u razdoblju listopad-srpanj. Samobor će u akademskoj 2024./25. dodijeliti 50 studentskih stipendija, iznose 160 eura mjesečno, dobivaju se kroz 12 mjeseci, a to ukupno znači 1920 eura. Glavninu stipendija, 29, dodijelit će po kriteriju izvrsnosti, 14 temeljem socio-ekonomskog statusa, tri su stipendije namijenjene studentima izvrsnim sportašima, a po dvije za studente deficitarnih zanimanja i za studente mlade glazbenike.

Grad Omiš u novoj akademskoj godini dodjeljuje 28 nagrada osobito uspješnim redovitim studentima druge i viših godina studija i osam nagrada redovitim studentima prve godine studija koji su bili odlični kroz cijelu srednju školu, mjesečna nagrada iznosi 120 eura. Ivanić-Grad svojim je studentima povećao iznos stipendije sa prijašnjih 140 na 170 eura mjesečno. Dodjeljuju se 10 mjeseci, a Grad će dodijeliti 15 stipendija, pet prema kriteriju izvrsnosti i deset prema socijalnom kriteriju.

Da Zagreb s prosječnih 500 eura mjesečno po studentu, prednjači po iznosima stipendija, potvrdila je analiza demografskih mjera lokalnih jedinica u 2024. koju je provelo Ministarstvo demografije i useljeništva. Ta je analiza pokazala i da čak 96 posto gradova dodjeljuje studentske stipendije, da to čini 79 posto općina i 76 posto županija.

Mnoge općine koje ne objavljuju natječaje za dodjelu stipendija, dijelom zbog velikog iznosa izdvajanja u proračunu ili manjeg broja studenata, ipak zadržavaju određeni oblik pomoći studentima kroz dodjelu jednokratnih godišnjih potpora. Po iznosu takvih potpora prednjače općine Šodolovci (1300 eura) i Šolta (1100 eura), dok desetak općina i gradova studentima jednokratno isplaćuje po 1000 eura, među njima su Kalinovac, Drniš, Erdut, Hrvatska Kostajnica, Ivankovo, Jarmina.

I mnoge općine odlučile su se pomoći svojim studentima. Općina Vela Luka osigurala je sredstva za 10 studentskih stipendija koje za studente medicinskog fakulteta iznose 200 eura, a za ostale studente 150 eura. Jedanaest stipendija studentima, osam prema kriteriju izvrsnosti i tri prema socijalnom kriteriju, dodjeljuje općina Stupnik, stipendije iznose 140 eura mjesečno, a studenti ih dobivaju deset mjeseci. Općina Sveti Lovreč oglasila je kako će u akademskoj 2024./25. dodijeliti deset redovnih stipendija studentima koji imaju prebivalište u njoj, od kojih se po dvije dodjeljuju za svaku godinu (preddiplomskog i diplomskog) studija. Stipendija iznosi 106 eura mjesečno.

Zaklada "Hrvatska za djecu" raspisala je natječaj za 20 stipendija redovnim studentima, dodijelit će ih samo studentima koji pohađaju neko od javnih visokih učilišta u Hrvatskoj, a pojedinačna stipendija iznosi 3.000 eura. Stipendije dijeli i Zaklada Mikec, namijenjene su nadarenim studentima slabijeg imovinskog stanja iz Međimurske županije. Riječ je o zakladi koju je 2016. godine osnovao Antun Mikec, koji i osigurava sredstva za njen rad. Prema dostupnim podacima, Zaklada je od svog osnivanja do prošle godine dodijelila 407 stipendija, a u obrazovanje mladih uložila više od 800.000 eura.

