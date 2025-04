Iznenadili su vojni svijet oružjem koji su razvili: Ispaljuje projektile šest puta brže od brzine zvuka

Japanski mornarički eksperimentalni brod uočen je u četvrtak kako plovi s onime što se čini kao elektromagnetski railgun (topovska cijev), futurističko oružje koje ispaljuje projektile pomoću električne energije, piše Newsweek. Elektromagnetski railgun koristi dvije vodilice za ispaljivanje projektila. Električni impuls stvara elektromagnetsku silu koja ubrzava projektil do brzine od Mach 6, odnosno šest puta veće od brzine zvuka. Projektil, koji je zapravo bojna glava s kinetičkom energijom, koristi „ekstremnu brzinu“ za pogađanje cilja.

Japan razvija elektromagnetske railgunove i proveo je prvo testno ispaljivanje s broda na svijetu 2023. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama mornarica je više od desetljeća razvijala istu tehnologiju, ali ju je napustila 2021. godine u korist hipersoničnih projektila. Prema fotografijama koje je u srijedu snimio brodoljub sa sjedištem u Yokosuki, smatra se da je eksperimentalni brod Japanskih pomorskih samoobrambenih snaga, JS Asuka, opremljen elektromagnetskim railgunom.

#ATLA has accomplished ship-board firing test of railgun first time in the world with the cooperation of the JMSDF. To protect vessels against air-threats and surface-threats by high-speed bullets, ATLA strongly promotes early deployment of railgun technology. pic.twitter.com/MG5NqqENcG