Izlazne ankete: Janša relativni pobjednik, socijaldemokrati dobili šamar

Kako su predviđale predizborne ankete, SDS Janeza Janše dobio je najviše glasova na današnjim izborima u Sloveniji, barem prema rezultatima izlaznih anketa. Janšin SDS dobio je 24,4 posto, slijedi lista Marjana Šareca sa 12,6 posto. Na trećem mjestu - neočekivano - stranka je Mire Cerara sa 9,8 posto.

Najveći šamar dobili su socijaldemokrati (9,3 posto). Njih su pretekla Ljevica, stranka nominalno istog profila (9,5 posto). Desus Karla Erjavca dobio je 5 posto, stranka Nova Slovenija Mateja Tonina 6,6 posto. Izborni prag su prešli i SAB - Stranka Alenke Bratušek (5,5 posto) te SNS Zmage Jelinčića (4,4 posto).

Glasovi su raspršeni, no lijeve stranke dobile su više od očekivanog.

Janša je vodio Sloveniju od 2004. do 2008. te je sada svoju politiku usmjerio protiv izbjeglica, odnosno po svemu bi se moglo kazati da se pretvorio u slovenskog Viktora Orbána, mađarskog premijera. Navodno je Janši pomogao Orbán i financijskim sredstvima.

Izborni je sustav proporcionalan i bira se 90 zastupnika. Glavna predizborna tema ovoga puta, za čudo, ipak nije bila Hrvatska, već privatizacija državnih tvrtki, reforma zdravstva i povećanje mirovina. Zanimljivo je da je Janša svoju kampanju započeo pizzom, a ne s nekim slovenskim specijalitetom. Ima onih u koji kažu da je upotrijebio pizzu jer su u Italiji pobijedili tzv. populisti, žuto-zeleni. U njegovu predizbornom spotu jedan par naručuje pizzu – muškarac naručuje jednu vrstu, a žena drugu, odnosno onu koju je tradicionalno naručivala. Različite pizze vezane su za stranke, odnosno bolja je ona “kuhara” Janše.

Novi populistički premijer

Janša bi mogao postati još jedan od populističkih premijera u EU. Janši, kao Orbánu ili poljskom čelniku Jaroslawu Kaczynskom, Europska unija je dobra kada daje novac, a za sve ostalo odnos je isti kao što je u komunističko doba bio s Beogradom ili Moskvom. Orbán i Janša iz iste su generacije, njihov životni put bio je sličan, kao i kod svih tzv. populista istočnoeuropskog podrijetla. Orbán se borio protiv komunističkog režima, a Janša je 1988. bio uhićen jer je u Mladini otkrio tajne tadašnje jugovojske. Janša je ulazio i izlazio iz zatvora i zatim surađivao s prvom oporbenom strankom, Slovenskom demokratskom unijom. Iz novinarstva prelazi u politiku i postaje disidentski simbol.

Istina, Slovenija je oduvijek bila udaljenija – ne samo fizički – od tadašnje Jugoslavije, pa čak i od Hrvatske, premda su tadašnji predsjednici Kučan i Tuđman surađivali, ali samo na početku. Slovenija je iznenadila Hrvatsku kada je postavila nadzor na granicama. I sada Janša kaže kako će pooštriti kontrolu na slovensko-hrvatskoj granici. Za Slovence svi su narodi istočno od njihove granice bili i ostali “južna braća”. U Jugoslaviji se taj izraz tumačio kao simpatičan, bratski, ali bio je i ostao pogrdan. Janša je obnašao dužnost slovenskog ministra obrane, a 2004., kada je Slovenija ušla u EU, bio je premijer.

Podnio ostavku

Pobijedio je i na izborima 2012., ali je zbog optužbi za korupciju godinu dana poslije morao podnijeti ostavku. Pet godina kasnije vratio se u politiku.

Iako se spominjao kao mogući Janšin koalicijski partner, Šarec je to kategorički odbio. On je optužio Janšu za “nesuverenost” ako se potvrde sumnje da je predizbornu kampanju i financijski podržao krug Orbanovih prijatelja. Slovenski analitičari upozoravaju da bi se po jednom scenariju mogla ponoviti situacija kakva je bila poslije izbora 2011. kada vladu sa svojom Pozitivnom Slovenijom (PS) nije uspio sastaviti njezin čelnik i ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković iako je dobio najviše glasova i mandat. To je iz drugog pokušaja uspjelo upravo Janši s rezervne druge pozicije, no ta vlada nije dugo izdržala pa joj je poslije godinu i pol izglasano nepovjerenje.