Izdana upozorenja zbog vjetra i kiše, može doći i do poplava: 'Budite na oprezu'

Vrijeme će danas biti umjereno do pretežno oblačno uz jačanje južine, povremeno kiša, osobito na Jadranu i uz njega, a navečer i drugdje. Na širem riječkom području oborina može biti obilna. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare olujan jugozapadnjak, a na Jadranu jako do olujno jugo. Najviša dnevna temperatura bit će od 7 do 12, na obali i otocima između 11 i 16 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za gospićku i riječku regiju izdano je žuto upozorenje zbog kiše. Naime, lokalno su moguće i poplave. "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", ističe DHMZ. Za gospićku regiju izdano je i žuto upozorenje zbog vjetra, kao i za Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju.

"U petak na kopnu prestanak kiše i smanjenje naoblake, a osobito će subota biti sunčanija i mjestimice maglovita, pogotovo na istoku. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, a u petak većinom slab. Dnevna temperatura za vikend malo viša nego u četvrtak. I na Jadranu u petak prestanak kiše, a zatim duž većeg dijela obale suho, djelomice sunčano i razmjerno toplo. Prema kraju tjedna oblačnije na sjevernom dijelu, raste i vjerojatnost nove kiše. Puhat će umjereno i jako jugo, u petak na sjevernom i srednjem dijelu prolazno slab i umjeren sjeverozapadni vjetar", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

