Pljušte teške optužbe nakon Trumpovog preokreta: 'Tko je znao unaprijed i koliko su novca zaradili?'

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s optužbama za manipulaciju tržištem, nakon što je na društvenim mrežama objavio da je "odlično vrijeme za kupnju" samo nekoliko sati prije nego što je dramatično promijenio stav o trgovinskom ratu, što je dovelo do velikih porasta na burzama diljem svijeta. Ubrzo nakon otvaranja američkih tržišta u srijedu ujutro, Trump je na svojoj društvenoj platformi Truth Social napisao: "OVO JE ODLIČNO VRIJEME ZA KUPNJU!!! DJT". Manje od četiri sata kasnije, šokirao je investitore objavom o 90-dnevnoj pauzi na dodatne trgovinske carine za većinu zemalja osim Kine, što je dovelo do naglog skoka indeksa dionica.

Vrijeme objava američkog predsjednika i ogromni skokovi dionica izazvali su optužbe za manipulaciju tržištem, prenosi The Guardian. Demokratski senator Adam Schiff zatražio je istragu. "Ove stalne promjene u politici pružaju opasne prilike za trgovanje na temelju unutarnjih informacija. Tko u administraciji unaprijed zna za Trumpovu najnoviju promjenu u vezi carina? Je li netko kupovao ili prodavao dionice i profitirao na račun javnosti? Pišem Bijeloj kući – javnost ima pravo znati."

Trump is creating giant market fluctuations with his on-again, off-again tariffs. These constant gyrations in policy provide dangerous opportunities for insider trading. Who in the administration knew about Trump's latest tariff flip flop ahead of time? Did anyone buy or sell…

Demokratski senator Chris Murphy također je na X-u napisao da se "kuha skandal" s trgovanjem na temelju unutarnjih informacija. "Trumpov tvit u 9:30 ujutro jasno pokazuje da je želio da njegovi ljudi zarade na privatnim informacijama koje je samo on znao. Dakle, tko je znao unaprijed i koliko su novca zaradili?"

An insider trading scandal is brewing.



Trump's 9:30am tweet makes it clear he was eager for his people to make money off the private info only he knew. So who knew ahead of time and how much money did they make? pic.twitter.com/AJbtEq372n