Ivan Žagar kandidat HDZ-a za gradonačelnika, Josip Šarić odustao od kandidature

Inženjer elektrotehnike Ivan Žagar (37) bit će kandidat HDZ-a na predstojećim prijevremenim izborima za gradonačelnika Otoka koji se održavaju 1. prosinca. Potvrdio je to danas i predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić rekavši kako je to bila jednoglasna odluka članova Gradskog odbora.

– Ivan je garancija da će se svi projekti u Otoku nastaviti i da će svi oni biti završeni u rokovima koji su zacrtani. Isto tako ima i neupitnu potporu Gradskog vijeća. Ivan će Otok vratiti na normalan put, put ljepšeg i ugodnijeg života. Očekujem da će ostvariti pobjedu u 1. krugu, i to pobjedu koja će biti dovoljno snažna nekoliko mjeseci prije redovnih izbora koji se održavaju i svibnju ove godine – rekao je Bosančić.

Novinarima se obratio i sam Ivan Žagar rekavši za sebe da je oženjen i otac troje djece. Radi kao profesor u Obrtničko-industrijskoj školi u Županji. Predsjednik je i Lovačkog društva Jelen iz Otoka te je član i Gradskog vijeća. – Nastavit ću raditi kao i do sada te ću raditi još jače za Otok i Komletince. Imam i podršku Gradskog vijeća HDZ-a – rekao je Žagar dodajući kako mu predstavlja čast činjenica što je kandidiran za gradonačelnika Otoka.

Do prijevremenih izbora u Otoku došlo je zbog ostavke Josipa Šarića (HDZ) na mjesto gradonačelnika poslije uhićenja i optužbi USKOK-a o zlouporabi položaja i ovlasti. Šarić je na mjestu gradonačelnika Otoka bio 30 godina. Međutim, Šarić je poslije ispitivanja istog dana i pušten iz pritvora te se neslužbeno moglo čuti kako će se kandidirati i na ovim izborima za mjesto gradonačelnika Otoka.

Šariću je odmah poslije uhićenja suspendirano članstvo u HDZ-u te se očekivalo da će se kandidirati kao neovisan kandidat kojemu se i unatoč optužbama davalo najviše šanse za pobjedu. Navodno je je sada odustao od tog plana, a do to toga je došlo nakon sastanka koji je bio održan u njegovoj kući u Otoku, a na kojem su bili Šarić i članovi GO HDZ-a Otok. Službenih informacija o tom sastanku za sada iz HDZ-a nema.

