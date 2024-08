Bartulica će podržati Marija Radića na izborima u DP-u! 'Ima moje povjerenje, u mojoj nevolji pokazao se lojalnim'

Stephen Nikola Bartulica, europarlamentarac iz redova Domovinskog pokreta, potvrdio je kako će na unutarstranačkim izborima podržati trenutnog zamjenika predsjednika stranke Marija Radića. Sukob na relaciji Penava-Radić traje već tjednima te se njihove nove dimenzije otkrivaju svakodnevno, a sve bi trebalo kulminirati ove subote kada će članovi odabrati svoje nove vodstvo.

- Mislim da su duboke podjele i da je ishod neizvjestan. Samo bih poručio delegatima da glasuju po savjesti, ne po onome što im je netko obećao. Što se tiče euroizbora, prepoznaju se ljudi u nevolji i nije dobro da nema lojalnosti prema kolegama koji su pod paljbom lijevih medija, zlonamjernih novinara i to mi je otvorilo oči prema istini. Ja sam uvijek pokušavao dati odgovore na vrijeme - poručio je,pritom misleći na kritike koje su stizale na njegov račun nakon što su ga snimatelji u izbornoj noći snimili kako u stožer doalzi s crvenim Ferrrarijem. Novinari su ga upitali i zamjera li Radiću karijeru u JNA kao što je to Penava, na što je Bartulica odgovorio:

- Ovo hvatanje za neke stvari iz biografije je odraz očaja jer je on najviše uložio u izgradnju ove stranke. On je praktički sam omogućio Penavi da dođe na čelno mjesto. Za njihove odnose neću previše komentirati, ali mislim da Radiću ovo nije trebalo, namjere su mu od početka bile časne. On ima moje povjerenje, i u mojoj nevolji pokazao se lojalnim.

Na pitanje prijeti li stranci raskol, Bartulica je odgovorio kako su ''podjele duboke'', no nije htio prognozirati budućnost koja ih očekuje. Priznao je kako se od početka zalagao za suradnju s HDZ-om.

- Osobno se zalažem za suradnju, ali ne pod svaku cijenu. Mislim da moramo konkretno svoje poluge koje imamo kao manji partner bolje koristiti. Moramo isporučiti svojim biračima bolje i ono što smo najavljivali. Ovo što sam dosad vidio, rekao bih da možemo bolje. Plenković je premijer već osam godina, navikao se sam donositi odluke i tako je napravio za novu povjerenicu u EK. Nije se konzultirao s nama. Imam svoje mišljenje, ali se oni moraju naviknuti da nisu sami i da je ovo zajednička vlada - odgovorio je.

Poručio je kako očekuje da će izbori proći u skladu s pravilima. Kazao je kako je od ljudi tijekom ljeta čuo da je ''DP ulio novu nadu'', no poručio kako stranka to mora - opravdati. Sve što radi u politici nije bezuvjetno, naglasio je Bartulica, dodajući kako će sve odlučiti ''u slobodi''.

