Istaknuta ruska ekonomistica pala s prozora i preminula: 'Vjerojatno nije samoubojstvo..'

Ruski mediji javljaju da je u 82. godini preminula Valentina Bondarenko, jedna od najuglednijih ruskih ekonomistica. Do nesreće u kojoj je izgubila život došlo je uslijed pada s prozora njenog stana u Moskvi.

Bondarenko, vodeća stručnjakinja na polju međunarodne ekonomije i profesirica na Ekonomskom fakultetu u Moksvi, pala je s prozora u ponedjeljak navečer, stoji u izjavama hitnih službi ruskoj novinskoj agenciji TASS. "Pala je s prozora, bio je to nesretan slučaj, a nije bilo mogućnosti da je spasimo. Ozljede koje je zadobila bile su nespojive sa životom", kazali su ruski izvori.

RUSSIAN MEDIA: Prominent Russian economist Valentina Bondarenko was found dead today in front of her Moscow-area apartment building after "falling out of the window accidentally." pic.twitter.com/Wr0NraCUxu