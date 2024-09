Isprobali smo hit aplikaciju koja olakšava parkiranje u gradovima i garažama, ovo je naše iskustvo

Najdraže godišnje doba ima i prednosti, pogotovo ako živite u Zagrebu, ili većem gradu, a to je slobodan parking i manjak gužve na cestama. Idila, put do posla traje duplo kraće, nema nervoze na semaforima, a parkinga ima za sve. No ljeto će proći u roku “keks”, a na ceste će se vratiti svi automobili, autobusi, tramvaji, romobili, skuteri i bicikli. Kako u redakciji svakodnevno vozimo kroz Zagreb, svjedočimo izazovima s kojima se suočavamo kada je u pitanju parkiranje u gradu. Svaki put kad krenemo prema centru, potrebna je mentalna priprema za bitku koja uključuje kruženje u potrazi za slobodnim mjestom. Ovaj problem sve više pogađa vozače u gradovima, stvarajući frustracije i dodatni stres kad nam je najmanje potreban, a o gubitku vremena i da ne govorimo. Parkiranje je postalo pravi izazov i svi smo osjetili njegovu težinu na vlastitoj koži.

Baš zato smo odlučili isprobati novu aplikaciju koju iz mjeseca u mjesec koristi sve veći broj vozača. “Bmove je besplatna, brza i jednostavna aplikacija koja ti omogućuje povoljnije plaćanje parkiranja bez dodatnih troškova SMS-a i ostalih naknada. S pomoću Bmove aplikacije plaćaj satne, višesatne, dnevne, tjedne, mjesečne, godišnje i stanarske (povlaštene) karte na uličnim parkiralištima, DPK naloge te parkiranje u javnim garažama i zatvorenim parkiralištima” – opis s Google Playa ne pruža puno mjesta mašti pa smo odlučili vidjeti je li u stvarnosti sve kao i na “papiru”, ovo su naša iskustva.

Gužve na parking mjestima postale su svakodnvica u velikim gradovima Foto: Neva Žganec/PIXSELL

Dizajn i korisničko sučelje

Prvo što ćete primijetiti kod Bmove aplikacije jest njezin intuitivan i minimalistički dizajn. Već na prvi pogled je očito da su aplikaciju dizajnirali vrhunski stručnjaci. Aplikacija je pregledna, s jasno označenim ikonama i jednostavnim navigacijskim opcijama koje korisnicima omogućuju brzo pronalaženje potrebnih funkcija. Bez obzira na to jeste li tehnički potkovani ili trebate naočale i “duže ruke” dok se služite svojim pametnim telefonom, Bmove pruža jednostavno i ugodno korisničko iskustvo.

Funkcionalnosti

Ugodno korisničko sučelje je svakako plus, ali malo znači ako ne možete aplikacijom puno toga napraviti. Srećom, Bmove nudi širok spektar funkcionalnosti, od onog najosnovnijeg, poput plaćanja parkiranja, do nekih naprednih funkcija.

Parkiranje: S Bmove aplikacijom korisnici mogu lako pronaći dostupna parkirna mjesta u blizini. Osim vremena, štedi i živce, pogotovo u kvartovima gdje je slobodno parkirno mjesto ravno dobitku na lotu. Aplikacija pokriva više od 100 gradova i 30 garaža diljem Hrvatske, uključujući Zagreb. Osim toga, dostupna je i u drugim zemljama poput Austrije, Italije, Slovenije i Slovačke, pa istom aplikacijom možete platiti parkiranje i primjerice u Beču, Milanu ili Bratislavi. Bmove inače automatski prepoznaje parkirnu zonu u kojoj se nalazite pomoću geolokacije, a također vas obavještava prije isteka vremena parkiranja, nudeći mogućnost produženja parkirne karte.

Putem aplikacije možete kupiti različite vrste parkirnih karata, uključujući satne, dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje karte. Ono što nam je bilo iznenađenje je mogućnost kupovine povlaštenih parkirnih karata.

Iz jednostavnog izbornika izaberite koju uslugu želite koristiti Foto: Screenshot

Električna vozila i punjači: U redakciji imamo nekoliko malih električnih vozila koja su idealan prijevoz za kraće rute po gradu. Problem kod car sharinga u velikim firmama je što se uvijek nađu kolege koji zaborave staviti auto na punjač kako bi se i drugi mogli nesmetano voziti. U tom slučaju, spas je znati kako postoje lokacije sa slobodnim punjačima gdje je plaćanje parkiranja i punjenja jednostavno riješeno putem Bmove aplikacije. Ova mogućnost dostupna je u garažama Best in Parkinga.

Parkiranje u garažama: Koliko ste puta tražili karticu za parkiranje u garaži ili imali walk of shame do kućice kod rampe, gdje ste molili da vam naplate samo to što ste bili unutra, a ne kaznu za gubitak kartice? Ako je bilo samo jednom, previše je. Bmove tu malo mijenja stvari. U aplikaciju kod prijave uz karticu dodajte i registarsku pločicu svog automobila i spremni ste. Sustav prepoznavanja registarskih pločica u svakoj garaži Best in Parking-a, prepoznaje vas kao Bmove korisnika i rampa se otvara kada ulazite i izlazite. Vaša kreditna kartica automatski se tereti kada izađete, a račun za obavljenu transakciju primiate putem e-pošte i unutar aplikacije Bmove, i to svaki put kada izađete iz garaže.

Poslovni korisnici: Sve opisane pogodnosti vrijede i za poslovne korisnike uz dodatne mogućnosti kao što su korištenje poslovnog računa (salda) prilikom plaćanja za zaposlenike i preuzimanje jedinstvenog računa za sva plaćanja, naravno uz detaljnu specifikaciju, što olakšava posao računovodstvu i administraciji tvrtke.

Upotrebljivost u Hrvatskoj?

Bmove je posebno korisna u našem kontekstu, gdje se urbane sredine poput Zagreba, Splita ili Rijeke suočavaju s rastućim prometnim gužvama i problemima parkiranja. Integracija s lokalnim pružateljima usluga parkiranja i prilagođenost specifičnostima hrvatskog tržišta čini ovu aplikaciju jedinstvenom, pogotovo u našem slučaju kada je više korisnika imalo svoju aplikaciju, a troškovi svih koji su testirali Bmove su teretili jedan mjesečni račun poslodavca.

Bmove aplikaciju možete koristiti u 5 država Foto: Screenshot

Ljeto je uskoro gotovo, a na ceste će nam se na žalost vratiti gužve, kiše i traženje parkinga. Na gužve i kiše ne možemo utjecati, ali na traženje parkinga možemo. Bmove je ustvari sjajna aplikacija za korisnike u Hrvatskoj koji žele unaprijediti svoju mobilnost. Jedna aplikacija sa širokim spektrom mogućnosti olakšava život i pruža sve informacije koje su vam kao vozaču potrebne, pogotovo ako ste u gužvi i žurite ili ste u nepoznatome mjestu. Samo kliknite, parkirajte i nastavite s uživanjem u svom danu.

Isprobajte i sami Isprobajte sami Bmove aplikaciju i uvjerite se sami kako je lako kupiti parkirnu kartu za parkiranje na ulici i parkiranje u garažama koristeći inovativni sustav prepoznavanja registarskih pločica.



Sadržaj nastao u suradnji s Bmove.