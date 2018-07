Ispod kauča pronašao srednjovjekovni bunar: Traži zlato, no našao je nešto drugo

Colin Steer (67) proveo je godine vadeći zemlju iz srednjovjekovnog bunara, ne bi li u njemu pronašao ćup pun zlata.

No umirovljenik iz engleskog Plymoutha rupu nije iskopao u svom dvorištu ili na kakvoj livadi nego u dnevnom boravku vlastitog doma.

Colin se sa suprugom i djecom u viktorijansku kuću iz 19. stoljeća uselio još prije 30 godina. Neobična neravnina u podu odmah im je upala u oči.

Sanjajući blago, muž se jednog dana napokon primio krampa i lopate te je ubrzo otkrio da se ispod sofe nalazi stari, zatrpani bunar. Povijesni nacrti pokazuju da je bunar na ovom mjestu stajao i u 16. stoljeću.

Colin Steer Finds Medieval Well and Sword Under His Plymouth, England, Home http://t.co/XO6bFYPfhP pic.twitter.com/eVcZ6QeQjK