Iseljenici o novoj mjeri za povratak: 'To nikako nije fer prema ljudima koji su ostali u Hrvatskoj'

Vladina mjera u novom krugu porezne reforme koja se odnosi na povratnike iz iseljeništva jedna je od najkomentiranijih mjera. Naime, oni koji su u inozemstvu najmanje i bez prekida boravili dvije godine, ako se vrate u Hrvatsku, pet će godina biti oslobođeni plaćanja poreza na dohodak. Na taj način Vlada želi potaknuti naše radnike u iseljeništvu na povratak, a olakšice se tiču i hrvatskih državljana koji su potomci iseljenika iz prekomorskih i europskih zemalja.

O tome se ovih dana povela rasprava i na Redditu. Jedan je korisnik napisao kako ga ta mjera sigurno neće potaknuti da se vrati u Hrvatsku jer nije otišao samo zbog plaće, ali i da mjera nije pravedna prema onima koji žive i rade u Hrvatskoj.

- Ukida se porez na pet godina za sve koji se vrate iz inozemstva. Ja mislim da to nikako nije fer prema ljudima koji su ostali u Hrvatskoj. Iako živim 'vani', ovakva mjera me nikako ne može motivirati na povratak. Prvenstveno zato jer smo se odselili kao obitelj, ne samo zbog novaca, nego i školstva, budućnosti našeg djeteta, političke i društvene klime itd. Čini mi se da kada se priča o 'povratnicima', zaboravlja se na činjenicu da većina ekipe koja se odseli negdje solo će se vrlo vjerojatno ionako vratiti jer odlaze da zarade lovu. Ali ova druga kategorija koja nije otišla samo zbog zarade - oni se sigurno neće vratiti samo zbog porezne olakšice na 5 godina. Razlozi odlaska su puno kompleksniji od same cifre plaće. Slažete li se? - upitao je jedan korisnik Reddita nakon čega je potaknuo raspravu. S njim su se svi složili.

'Iskreno, ja sam zbog te mjere počela ozbiljno razmišljati o tome da konačno iselim', 'Teška diskriminacija', 'Boli ljude briga za te mjere. Vidiš da ovce plaćaju 7 fritula 11 eura', 'Meni iskreno ne igra to neku ulogu a ni želju za povratkom. Otišao prije 10 god u Norvešku, imam svoje razloge zašto sam se odselio. Bilo je u početku krize što se tiče povratka i prilagodbe', 'Ne znam koju mjeru mogu izmisliti da me navuku da se vratim skupa s obitelji. Uostalom, ni djeca više ne bi natrag. Ja sam se nagutao laži, one ne moraju', samo su neki od komentara. Jedan je korisnik detaljno obrazložio svoje stajalište.

- Apsolutno se slažem. Ne pada mi na pamet se ikada vratiti... Da se planiram vratiti, ne bih nikad ni otišao... Ne kužim takav smisao da 40 godina gradiš i izgrađuješ život vani, stvoriš poznanstva, prijateljstva, nekretninu i onda da sve to ostaviš i vratiš se negdje gdje ćeš za 40 godina biti stranac... Ja se sada nakon 12 godina vani osjećam čudno kad dođem u svoj grad i ovako u posjetu na par dana, gotovo da nikog više ne znam, svi koje sam znao odselili, sad su tu neki novi ljudi i osjećam se kao stranac - napisao je.

- Ova mjera će biti eventualno poticajna samo za jako mladu ekipu koja je ionako otišla van na par godina da zaradi nešto love - smatra drugi.

- Više bi me motiviralo da vozači ne jure 160 kroz naselja ili da korupciju ne provode tipovi koji se zaflekaju svinjskim pečenjem ili da se ne moram navlačiti s redovima u bolnicama. Život se poima nekako jeftino, ne čine ga ovim mjerama vrijednim življenja i davanja doprinosa tom društvu na duge staze. Malo neke hrabrije vizije koja ima veze sa stvarnošću im ne bi štetilo. Onaj Marshallov plan za povratak ministarstva demografije djeluje tako diletantski. Ljudi koji to planiraju mislim da žive u nekom svom "bubbleu", imaju neku ideju kakav je život u RH, a da pritom nemaju ideju što je ljude motiviralo da odu odnosno što ih motivira da odu. Ali hajde. U odnosu na prije 10 godina, situacija je bolja, neke strukture se raspadaju i drugi dijelovi stanovništva uspijevaju se popeti na društvenoj ljestvici - komentira treći.

Ipak ima i onih koji se planiraju vratiti. - Selim se s obitelji u Hrvatsku nakon što smo skoro cijeli život u Njemačkoj. Odluku smo donijeli prije najave olakšica. Razlozi su demografski, obrazovni sistem i ekonomski, cijena nekretnina, općenito niži porezi na dohodak, na kapitalnu dobit itd - kaže.

