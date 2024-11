Iscurili novi detalji američkog plana za mir u Ukrajini: Putin i Trump žele brzo rješenje

Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio kako smatra da će američki novoizabrani predsjednik Donald Trump naći rješenje za mir u Ukrajini. Naime, dodao je kako je Moskva spremna za razgovor, a Donald Trump je pak objavio kako će Keithu Kelloggu (80) povjeriti zadatak za osiguravanje mira. Kellogg je umirovljeni američki general-potpukovnik te su jučer objavljeni detalji njegovog plana za okončanje sada već trogodišnjeg rata.

Foto: Reuters

Smatra kako bi američka politika za okončanje rata trebala uključivati zahtjeve za prekidom vatre i sporazumnim rješenjem, piše Newsweek. Kellogg je prethodno bio savjetnik za nacionalnu sigurnost bivšeg potpredsjednika Mikea Pencea tijekom prethodne Trumpove administracije te je objavio svoj plan zajedno s bivšim Trumpovim suradnikom Fredom Fleitzom u kojemu poziva na prestanak vojne pomoći Ukrajincima u slučaju da Kijev ne pristane na mirovne pregovore s Rusijom.

POVEZANI ČLANCI:

U tom dokumentu se također navodi kako bi sukob trebao biti zamrznut duž trenutačnih linija bojišnice što omogućava Rusiji kontrolu nad petinom ukrajinskog teritorija. Nadalje, navedeno je i da bi trebala postojati "službena politika SAD-a za traženje primirja i sporazumno rješenje ukrajinskog sukoba". U planu se predviđa kako bi SAD nastavio s vojnom pomoći Ukrajini kako bi osigurali da Rusi "ne napreduju na bojišnici i ne napadnu ponovno nakon prekida vatre ili mirovnog sporazuma".

Spominje se i odgađanje članstva Ukrajine u Sjevernoatlantskom savezu u zamjenu za sigurnosna jamstva Rusije. Prema tome, Ukrajina bi trebala razumjeti kako bi joj trebalo puno vremena da vrati svoj okupirani teritorij, ali i da bi djelomično ukidanje sankcija Rusiji moglo gurnuti Kremlj prema miru. Još uvijek nije sigurno ako će Kelloggov plan biti realiziran, no Trump je rekao kako bi mogao završiti rat u Ukrajini i prije služene inauguracije 20. siječnja iduće godine.

"Donald Trump je obećao da će završiti rat u Ukrajini u 24 sata, ali to je nemoguće. Vjerojatno čak ni on u to nije vjerovao" izjavio je Newsweek Čedomir Nestorović, profesor geopolitike na poslovnoj školi ESSEC u Singapuru. "S druge strane, on želi djelovati i zato će se zalagati za princip razmjene teritorija za mir iako nitko ne zna koje teritorije ni kakav mir to podrazumijeva. Što se Putina tiče, i on želi djelovati brzo. Rok do 20. siječnja je privlačan i njemu i Trumpu jer bi američki predsjednik mogao započeti mandat bez sukoba u Ukrajini" dodaje.

Estonski analitičar Artur Rehi tvrdi kako ruske snage gube velike gubitke usprkos napredovanja na bojišnici. Smatra kako je prosječan životni vijek ruskog unovačenog vojnika od potpisivanja ugovora tek mjesec dana te kako bi slabljenje ruske valute rublja moglo utjecati na Putina. Kellogg je omalovažavao rusku vojsku na početku Putinove invazije te ju je nazivao "nacionalnom gardom Vermonta s nuklearnim oružjem". "Mislili smo da su ti tipovi stvarno visoki tri metra. Nisu, nego oko metar i pol" rekao je u intervjuu za Fox News u ožujku 2022. godine.

POVEZANI ČLANCI:

Kellogg je bio i supredsjedatelj za dokument koji je objavljen u studenom 2023. za America First Policy Institute. Naime, kritizirao je postupno naoružavanje Ukrajine koje je provodila Bidenova administracija te neuspjeh u definiranju pobjede te tvrdio kako su "zarobili Ameriku u beskonačnom ratu". Smatra kako Washington mora napustiti ideju da je rat igra u kojoj su Putinov odlazak i potpuni poraz Rusije jedini prihvatljivi ishodi te je u intervjuu za Glas Amerike ponovio optužbu kako su Bidenova administracija i Zapad bili previše oprezni što se tiče pomoći za Ukrajinu.

"Donekle krivim ovu administraciju i Zapad što nisu podržali Ukrajinu kada su trebali", rekao je Kellogg i dodao: "Rusiji morate dati razlog za pregovore." Za Fox News je rekao kako bi Bidenova odluka da Ukrajini odobri korištenje dalekometnih američkih projektila tipa ATACMS na metama duboko u Rusiji mogla pomoći budućem predsjedniku Trumpu. ""On je zapravo dao predsjedniku Trumpu više opcija. On se sada može povući, može ići lijevo, može ići desno, može učiniti nešto" tvrdi Kellogg.

>> FOTOGALERIJA Ukrajinci objavili fotografije Orešnika, pogledajte kako izgleda raketa koja uništava sve pred sobom