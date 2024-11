Putin ima zlokobnu poruku za Bidena i Ukrajinu: Ako to učinite, pucamo iz baš svih oružja uništenja

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da će Rusija upotrijebiti sve raspoloživo oružje protiv Ukrajine ako Kijev dobije nuklearno oružje. New York Times je prošlog tjedna izvijestio da su neki neimenovani zapadni dužnosnici sugerirali da bi američki predsjednik Joe Biden mogao dati Ukrajini nuklearno oružje prije nego što napusti dužnost.

"Ako zemlja s kojom smo u biti u ratu postane nuklearna sila, što ćemo činiti? U tom slučaju koristit ćemo sva, želim to naglasiti, baš sva sredstva uništenja koja su Rusiji na raspolaganju. Sve: mi nećemo to dopustiti. Promatrat ćemo svaki njihov korak", rekao je Putin na konferenciji za medije u Astani u Kazahstanu. "Ako bi netko službeno nešto prenio, onda bi to značilo kršenje svih obveza o neširenju oružja koje su preuzeli", rekao je Putin.

Putin je rekao i da je praktički nemoguće da Ukrajina proizvede nuklearno oružje, ali da bi mogla napraviti neku vrstu "prljave bombe", konvencionalne bombe pomiješane s radioaktivnim materijalom za širenje kontaminacije. U tom slučaju, Rusija bi odgovorila na odgovarajući način, rekao je ruski predsjednik. Rusija je više puta rekla, ali bez dokaza, da Ukrajina možda upotrebljava takav uređaj.

Ukrajina je naslijedila nuklearno oružje od Sovjetskog Saveza nakon njegovog raspada 1991., ali ga se odrekla prema sporazumu iz 1994., odnosno Budimpeštanskom memorandumu, u zamjenu za sigurnosna jamstva Rusije, Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više puta se žalio da je zbog tog poteza njegovoj zemlji uskraćena sigurnost i naveo to kao razlog zbog kojeg bi trebala biti primljena u NATO, čemu se Moskva snažno protivi.

