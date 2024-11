Putin zabrinut za Trumpa: Mislim da on ni sad nije siguran nakon pokušaja atentata

Ruski predsjednik Vladimir Putin pohvalio je u četvrtak novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa kao iskusnog i inteligentnog političara, ali je rekao da ne vjeruje da je Trump siguran nakon pokušaja atentata. Trump je u srpnju ranjen u pokušaju atentata u Pennsylvaniji. U zasebnom incidentu u rujnu, muškarac je optužen za pokušaj atentata nakon što se navodno pozicionirao s puškom na jednom od Trumpovih golf terena na Floridi.

Putin je novinarima nakon samita u Kazahstanu rekao da je bio šokiran načinom na koji se odvijala izborna kampanja u Sjedinjenim Državama. Ruski predsjednik rekao je da su "potpuno necivilizirane metode korištene u borbi protiv Trumpa, sve i do pokušaja atentata - i to više puta". "Inače, mislim da on ni sad nije siguran", rekao je Putin. "Nažalost, u povijesti SAD-a bilo je raznih incidenata. Mislim da je on (Trump) inteligentan i nadam se da je oprezan i da to shvaća", dodao je.

Putin, koji je i sam pod velikom zaštitom, rekao je da je bio još više šokiran time kako su Trumpovu obitelj i djecu kritizirali politički protivnici tijekom predizborne kampanje u SAD-u. Opisao je takvo ponašanje "odvratnim" i rekao da u Rusiji ni "banditi" ne bi posegnuli za takvim metodama.

Govoreći o onome što je opisao kao odluku Bidenove administracije da eskalira rat u Ukrajini time što je dopustio Kijevu da napadne Rusiju zapadnim projektilima, Putin je nagađao da bi to mogao biti trik da se Trumpu pomogne ili oteža s Rusijom. Kako god bilo, Putin je rekao da misli da će Trump "pronaći rješenje" i poručio da je Moskva spremna za dijalog.

