INTERVJU Tonino Picula: 'Amerika se dosta promijenila, to je prilika za europski iskorak'

Tonino Picula (SDP) imenovan je jučer za stalnog izvjestitelja Europskog parlamenta za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i tim povodom razgovarali smo jučer o tome što ga čeka u toj novoj ulozi i kako gleda na turbulentna događanja u Americi nakon ubojstva u Minneapolisu. Riječ je o dužnosti koja će trajati za vrijeme cijelog mandata, dakle do 2024., i pokrivat će manje-više sve teme koje se tiču odnosa između Bruxellesa i Washingtona. Predstavljat će Odbor za vanjske poslove EP-a i svoju grupaciju socijalista i demokrata kad god je riječ o odnosima prema SAD-u, kaže Picula i dodaje da će se kao zastupnik iz Hrvatske osobito zanimati i za jednakost građana svih članica EU u viznom režimu u odnosima sa SAD-om.

Kako gledate na zbivanja u Americi gdje se, čini se, gaze neke od temeljnih sloboda zapisanih i u samom američkom ustavu, a do kojih i EU snažno drži?

Nema zemlje koja do određene mjere ne živi diskrepanciju između svog ustavnog poretka i određene političke prakse. Ali rekao bih da su napetosti u SAD-u jednim dijelom i posljedica promjena na globalnoj sceni. Jer, dok su pravila globalizacije donosila ogromne profite američkim tvrtkama, tada je Amerika stimulirala i druge da to rade. Međutim, kad se globalizacija izmijenila i kad su tvrtke i političari iz SAD-a bili suočeni s određenim nezadovoljstvom vlastitog stanovništva, tad je diskrepancija postala prevelika i, budući da je riječ o najvećoj i najutjecajnijoj zemlji svijeta, tad je i nezadovoljstvo postojećim stanjem u takvoj zemlji postalo i najočitije. Ovo što se dogodilo s ubojstvom Georgea Floyda pred kamerama mobitela na neki način govori koliko se svijet promijenio zahvaljujući digitalnoj revoluciji koja je osigurala pristup i razmjenu informacija svima. Digitalna revolucija koja omogućuje da se snimi jedna takva policijska brutalnost dovodi, u okolnostima jedne opće frustriranosti, do nezadovoljstva.

Rekao bih da se promocija jednog globalističkog pogleda na svijet poput bumeranga vratila u SAD jer srednji sloj, a da ne govorim o manjinskim zajednicama, sve više je postao gubitnik te tranzicije i to dolazi na naplatu. Plus, rekao bih, vidimo posljedice politike sadašnje administracije koja doista puno više dijeli Amerikance i inzistira na jednom unilateralnom pogledu. Sve je to zapravo dovelo do ovog eksplozivnog koktela.

Koliko Europa može biti utjecajna i snažna u obrani zapadnih vrijednosti ako nema SAD na svojoj strani? Ako se Amerika ponaša suprotno ili sebično?

Sigurno da je u šezdesetak godina EU bio na neki način medij kroz koji je SAD projicirao neke svoje geopolitičke interese, pogotovo za vrijeme hladnog rata. I da je SAD bio koristan i važan medij za transformaciju EU iz jednog političkog eksperimenta u tvrdu političku činjenicu. Ta jedna vrsta razdvajanja sigurno nije dobra vijest za multilateralni poredak koji se bazira na demokraciji, otvorenoj ekonomiji, poštivanju manjinskih i ljudskih prava. Ali s druge strane to je i prilika da EU pojača ono što se zahtijeva s različitih strana, a to je neka vrsta autonomije. Strateške autonomije. EU će se doista morati priviknuti na svijet u kojem je Amerika nešto drugo. Naravno, uvijek je pitanje, i to ponavljam, je li ovo što gledamo u SAD-u limitirano na trajanje jednog mandata jednog američkog predsjednika ili će to postati novo normalno. Ako je ovo drugo u pitanju, onda Europa doista ima priliku naprosto iskoračiti, krenuti na viši nivo s vlastitom integracijom. Drugo je pitanje ima li za to snage.

Je li to limitirano na jedan mandat ili je novo normalno?

Obično trendovi, ako su dobro pogođeni, traju i dulje od jednog ili dva mandata političara. Kao gotovo nikad prije čekat ćemo rezultate američkih izbora u studenom s ovolikim zanimanjem upravo iz Europe. Ovdje je doista riječ o nečemu što će umnogome odrediti politički život i u SAD-u, a i globalno. Za Europu sigurno ne bi bila dobra vijest kad bi Trump nastavio ovu politiku. Ali i u slučaju kad bi Joe Biden postao predsjednik SAD-a pitanje je koliko bi on imao snage i koliko bi mu okolnosti išle na ruku da preko noći presiječe ovu politiku koja je Ameriku repozicionirala iz nekog tko zagovara dogovorni koncept rješavanja problema u unilateralni. Jer svijet u kojem je Amerika postala sama sebi kriterij ne može biti dobar za EU koji je jedan prvorazredan multilateralni projekt.