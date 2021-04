INTERVJU Škare Ožbolt: Pozivam na veliku koaliciju, kumovi ne smiju više asfaltirati istu cestu četiri puta

Svoju kandidaturu za gradonačelnicu metropole Vesna Škare Ožbolt najavila je prva, još u ljeto 2020. godine. Osvanuli su tada u Zagrebu brojni plakati, a na njima poruka „Gradonačelnica“.

Ipak, u to vrijeme nezavisnoj Vesni Škare Ožbolt rijetko je tko davao ikakve šanse u utrci za nasljednicu Milana Bandića. Više se kalkuliralo čiji je „zec“ ubačen u kampanju. U međuvremenu dogodila se smrt dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika, karte su se dobro promiješale na zagrebačkoj političkoj sceni, a i Škare Ožbolt malo-pomalo prometnula se u kandidatkinju koja i nije bez šansi. Dapače, prema većini anketa gotovo je al pari s kandidatima velikih stranaka bogate infrastrukture, a u slučaju ulaska u drugi krug, također pokazuju ankete, ostvarila bi i najmanju razliku u odnosu na debelo prvoplasiranog čelnika platforme Možemo Tomislava Tomaševića. Ništa čudno. Vesna Škare Ožbolt, bivša HDZ-ovka i osoba koja je bila i uz prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, „ne iritira“ birače te stranke.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 13.04.2021., Zagreb - Predizborni plakat kandidatkinje za gradonacelnicu grada Zagreba Vesne Skare Ozbolt. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Prihvatljiva je vjerojatno i Mostu i Domovinskom pokretu, pa i biračima Milana Bandića, i u srazu s kandidatom ljevice vjerojatno bi mogla „pobrati“ i najveći broj birača s drugog političkog spektra. U intervjuu za Obzor govori može li uopće doći do tog drugog kruga, što bi se u Zagrebu uopće promijenilo s njom na čelu, koje stranke mogu računati na njezinu potporu u Skupštini, ali i što kao bivša ministrica pravosuđa kaže o hrvatskom pravosuđu, stanju u njemu i koracima koje treba napraviti da bi se stvari popravile.

Među prvima ste najavili kandidaturu za gradonačelnicu. Prema anketama stojite jako dobro. Vjerujete li im uopće?

Dobre, ispravno provedene ankete uvijek pokazuju samo trenutačno stanje. No neke ankete koje su se pojavile u posljednje vrijeme ne djeluju da su napravljene profesionalno. Umjesto toga postaju predmet javnog izrugivanja. Gospodin Klisović je, primjerice, izjavio da će on sada naručiti anketu po kojoj će biti drugi. Ne govori li to sve?

Ove koje spominjem kažu da u drugom krugu i vi gubite od Tomislava Tomaševića, ali i da ga vi najviše možete ugroziti. Imate li recept kako pobijediti čelnika Možemo?

Moj recept nije usmjeren na pobjedu nekog od protukandidata nego na osvajanje glasova i povjerenja birača. Oni moraju prepoznati da im nudim ozbiljan pristup obnovi, vođenju grada, jačem utjecaju građana kroz minireferendume i druge stvari. Prvo treba ući u drugi krug.

Je li vam veći protivnik Jelena Pavičić Vukićević, Davor Filipović ili pak Miroslav Škoro?

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević i gospodin Davor Filipović do sada su bili suradnici u upravljanju Zagrebom kroz svoje stranke koje i danas predstavljaju. Dogovarali su se, podržavali, a način na koji je Zagreb vođen u posljednja dva mandata pokazuje da je to sve bilo pogrešno, da je bilo mnoštvo dogovorenih poslova, neopravdanog izvlačenja novca i zarađivanja na Zagrebu, da ne koristim druge izraze. Ja to ocjenjujem duboko štetnim za Zagreb i mislim da su oni najveći protivnici Zagreba. Gospođa Pavičić Vukičević stoji iza svih zagrebačkih projekata, pa tako i posljednjeg financijskog skandala, žičare. Gospodin Filipović u kampanju ulazi potpomognut financijskim COVID dodatkom za umirovljenike koji se isplaćuje iz državnog proračuna. Za taj su dodatak članovi HDZ-a dobili i naputak da ga koriste u svojim predizbornim govorima, a to je nedopustivo. Gospodin Škoro je prije ulaska u kampanju zarađivao na zagrebačkim bolesnicima. Njemu su oni predstavljali biznis-plan. Ne želim ni pomisliti što bi bilo da upravlja Zagrebom, je li mu i Zagreb poslovni plan.

Dojam je da bi za vas u drugom krugu mogli glasati i HDZ-ovci i birači Milana Bandića i Domovinskog pokreta i Mosta. Je li to razlog zbog kojeg pozivate na veliku koaliciju?

Na veliku koaliciju pozivam zbog Zagreba. Obnova Zagreba više ne može čekati, odgovornost za obnovu bit će na onima koji će biti u prilici upravljati Zagrebom. Više od godinu dana nakon potresa nije se učinilo ništa. Sada je prilika, ali i obaveza svih koji će participirati u vlasti da učine minimum, pomognu i budu zajedno na projektu obnove. Birači koji žele da se ovaj grad podigne, da se obnovi i postane ono što i treba biti, moderno središte Hrvatske bi to isto morali prepoznati i zahtijevati od svojih predstavnika.

Rekli ste da bi to bila koalicija svih stranaka koje osvoje respektabilan broj skupštinskih mandata. Znači, ne bi vam smetalo ići u koaliciju i s onima koji se smatraju glavnim krivcima za stanje u kojem se Zagreb nalazi, dakle sa strankom Bandić Milan 365 i HDZ-om?

Ovo je hipotetsko pitanje. Na početku kampanje rekla sam da ne dijelim birače ni po kojem principu, ni po političkom ni vjerskom ili nekom drugom opredjeljenju. U projekt obnove Zagreba, glavni razlog zašto pozivam na veliku koaliciju gradskog jedinstva, trebali bi ući svi kojima je obnova Zagreba glavni, viši cilj. Tu ne smije biti uvjeta i trgovine.

Što na opciju velike koalicije kaže voditelj vaše kampanje Ante Šimunović koji je de facto optužio svoju sada bivšu stranku HDZ za korupciju u Zagrebu?

Mi imamo iste stavove o dosadašnjem načinu vođenja Zagreba i iste stavove o budućem upravljanju Zagrebom. Iako je nezahvalno govoriti u tuđe ime, on zna i podržava veliku koaliciju jer ima isti cilj kao i ja – obnovu Zagreba.

Slažete li se sa Šimunovićem da je HDZ danas u Zagrebu jednako HDZ 365?

Da, suviše je primjera za to. Stranke koje se tako uspješno nadopunjuju i podržavaju su kao u neformalnom braku. Možemo ih smatrati različitima, mogu se i oni predstavljati različitima, ali ako govore isto, podržavaju isto i rade isto, onda su isto.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 17.04.2021., Zagreb - Kandidatkinja za gradonacelnicu Zagreba Vesna Skare Ozbolt, na standu gdje skuplja potpise, predstavila svoja dva zamjenika. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Je li priča o velikoj koaliciji vaša poruka strankama da želite na vlast, tko god bio u poziciji gradonačelnika?

Nikako. Moja je poruka strankama da želim obnovu Zagreba. Velika je razlika u tome želim li participirati u vlasti ili želim obnoviti Zagreb. Ja ću obnoviti Zagreb.

Ima li netko s kime nikako u gradu ne možete zamisliti suradnju nakon izbora?

Ima, svi kojima ne mogu vjerovati da rade u korist Zagreba. Nebitno iz koje stranke ili s koje strane političkog spektra dolazili.

Što biste učinili kad bi Možemo i SDP-u nedostajalo nekoliko ruku do većine u Skupštini? Biste li ih podržali ili biste radije da se ide na nove izbore?

Sve moje odluke vezane uz Zagreb usmjerene su isključivo na obnovu i razvoj grada. Namjerno sam predložila veliku koaliciju kako ne bismo došli u takvu situaciju. Izbori su skupi, koštaju puno novca iz proračuna i treba biti odgovoran s obnašanjem vlasti. Zagreb je u najgoroj situaciji do sada.

Jesu li novi izbori doista jedna od realnih opcija nakon ovih izbora i što bi oni značili za grad?

Ako prevlada politička glupost i kratkovidnost, onda je to realna opcija i na sve moramo biti spremni, barem smo to mogli naučiti u posljednjih godinu dana. Novi bi izbori u svakom slučaju odgodili obnovu, a možda bi za mnoge objekte značili i propuštanje obnove jer bi prošao rok u kojem moramo potrošiti sredstva. Pitam se zaslužuju li to građani našeg grada. Sigurno ne.

Koji bi bili vaši prvi potezi u slučaju da postanete gradonačelnica?

Jako je puno prvih poteza. Treba raditi paralelno i pokretati stvari odmah. Obnova, obnova i obnova. To znači osnivanje Zavoda za obnovu čiji bi cilj bio uvezivanje svih postojećih službi kako bi se posvetile samo obnovi Zagreba. To je golem posao, od rada na promjeni propisa nužnih za obnovu, usklađivanja rada raznih službi zaduženih za brojne dokumente, organizacije transparentnog upravljanja obnovom, javnim dražbama i nizom drugih stvari neophodnih Zagrepčanima u njihovu nastojanju da obnove svoje zgrade i mirno žive u svojim domovima. Naravno, tu je i uvođenje transparentnosti poslovanja, digitalizacija proračuna. Zagreb je kao pacijent doveden na hitnu. Prvo mu zatvaramo otvorena krvarenja i čuvamo vitalne funkcije, potom se sređuju manje ogrebotine.

Mnogo ste toga obećali, od besplatnih udžbenika, stanova za mlade, domova za starije, vodenih tramvaja… Jesu li to sve samo pusta obećanja s obzirom na stanje u gradskoj blagajni?

Ne, naravno. Samo se, za početak, novac više neće gubiti na „dogovorenim“ poslovima. Tu će se već pojaviti ogromna ušteda. Stvoren je urbani mit da u Gradu nema novca. Ima, Zagreb ima novca, samo više kumovi neće asfaltirati istu cestu četiri puta. Svi projekti koje sam ponudila Zagrepčanima usmjereni su na poboljšanje života, socijalno su opravdani i umnogome samoodrživi. Zagrebačka kartica, po kojoj će umirovljenici dobivati 500 kuna na račun svaki mjesec, a taj će novac moći potrošiti na proizvode i usluge zagrebačkih obrtnika, kulturne sadržaje i sportske događaje financirane iz gradskog proračuna. Dat ću u zakup poslovne prostore u vlasništvu Grada, i to za 1 kunu na pet godina, posebice mladim poduzetnicima i obrtnicima.

Koji je vaš plan za Holding?

Holding mora biti institucija koja ima svoje opravdanje, u svakom pogledu. To znači da će možda preuzeti brojne poslove koje za Zagreb nepotrebno izvode dosadašnji partneri. Ali prvenstveno treba napraviti analizu, pokušati napraviti clean start, iako se u mnogim slučajevima to pokazalo uzaludnim poslom.

A zaposlene u Gradu i gradskim poduzećima? Jesu li otkazi realnost koja čeka i gradsku upravu i ljude u Holdingu?

Ljude ne treba plašiti kandidatima. Zašto bi netko tko radi svoj posao dobio otkaz? Otpuštanje je najgori način upravljanja tvrtkama, to nikada nije dugoročno donijelo dobre rezultate. Samo bi odgodilo, a često i uzrokovalo propasti. Dodatno, nemojmo zaboraviti da su svi zaposleni, a to je pošteno i dobro, zaštićeni zakonima i imaju svoja radna prava. Sigurno ne mislim gurnuti Zagreb u dugotrajne sudske postupke koje će izgubiti i na kraju plaćati velike odštete, zaostale plaće i druge nepotrebne troškove. To bi bilo neodgovorno i prema ljudima i prema Zagrebu. Bit će reorganizacije, gradska uprava mora biti na usluzi građanima. To znači da će se predmeti rješavati odmah. Građani će imati prilike ocjenjivati rad gradskih službenika.

Kako rasplesti klijentelističku mrežu koja „drma“ gradom godinama?

Sve se mijenja od, simbolički rečeno, glave. To je parafraza čišćenja ribe. Ako oni koji upravljaju nisu upleteni u klijentelističko-koruptivne poslove, onda se ni ljudi ispod njih to neće usuditi. Jedini pravi lijek je transparentnost. Svi ugovori će se objavljivati.

Može li se danas Jelena Pavičić Vukičević koja je godinama bila dogradonačelnica predstavljati kao novo lice?

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević je za svog zamjenika izabrala gospodina Ivicu Lovrića, Bandićeva pročelnika Ureda za obrazovanje. To je samo jedan od pokazatelja koliko je ona drugačija od onoga što je do posljednjeg dana života preminulog gradonačelnika zdušno radila, provodila njegovu politiku. Nemam je namjeru štedjeti. Držala je Bandiću sve ove godine ljestve.

Koji su vam projekti ključni, što biste voljeli da ostane iza vašeg gradonačelničkog mandata?

Obnovljen moderan grad koji pruža sigurnost svojim stanovnicima i predstavlja mjesto u kojem mogu ostvariti sve svoje poslovne, obiteljske želje. Zagreb mora biti grad koji pruža svojim stanovnicima da se u njemu razviju i realiziraju, u svakom pogledu. Mislim da grad mora biti jednako razvijen u svim dijelovima. To sada nije slučaj. Neki dijelovi grada nemaju ni kanalizaciju ni vodu. To jednostavno nije dobro. Treba podići gospodarstvo, treba mladima omogućiti budućnost u gradu, a ne da odlaze iz grada za boljim životom.

Smatrate li se kandidatkinjom s najviše iskustva?

Nezahvalno je govoriti o sebi, ali je činjenica da sam sudjelovala i vodila vrlo bitne poslove i zadatke za ovu državu, od toga da sam bila jedna od ključnih osoba u mirnoj reintegraciji, dovela do mira i omogućila da hrvatski policajci stanu na granicu Hrvatske sa Srbijom, do toga da sam vodila Ministarstvo pravosuđa, počela s reformama, učinila bitne promjene kao što je gruntovnica koju sam stavila na internet i da ne nabrajam brojne druge stvari. Jedna od njih je međunarodno iskustvo u mirovnim projektima, ali i pokretanje privatnog biznisa, odvjetničkog posla.

Bili ste i HDZ-ova ministrica pravosuđa. Kako gledate na sve više anomalija koje gledamo u hrvatskom pravosuđu?

Dopustite da vas dopunim, nije riječ o sve više anomalija, nego o njihovoj dugotrajnosti. Pravna nesigurnost je, znamo, prvi razlog zašto smo neprivlačni stranom kapitalu i biznisu. Mi smo pravno nesigurna zemlja. Kako gledati na to nego užasnuto?

Je li se moglo i trebalo spriječiti Zorana Mamića da ode u BiH gdje je i njegov brat, bjegunac od hrvatskog pravosuđa?

Uloga hrvatskog pravosuđa je da na odgovarajući način, u pravičnim i fer suđenjima donosi odluke koje će se poštovati i provoditi u Hrvatskoj. Inače nema smisla imati sudove, ako će svi otići u druge zemlje gdje im je ugodnije i povoljnije izdržavati kazne ili ih izbjegavati. To nije odnos prema gospodinu kojega spominjete, to je princip koji treba vrijediti za svakoga.

Uskoro će tematska saborska sjednica Odbora za pravosuđe. Može li se na tom tijelo uopće „izroditi“ nekakav konkretan plan za poboljšanje stanja u hrvatskom pravosuđu ili je to samo predstava uoči lokalnih izbora?

Nema jednostavnog plana ni čarobnog štapića. Potrebno je napraviti reformu koja će, između ostalog, onemogućiti da nam pravosuđe bude utvrda raznih sudačkih „šerifa“, da DORH bude maksimalno samostalan, a da, prije svega, građani budu zaštićeni pravosuđem. To podiže povjerenje u pravosuđe i čini život lakšim svima.

Trebaju li, prema vašem mišljenju, suci objavljivati svu svoju imovinu i trebaju li prolaziti neku evaluaciju za vrijeme svog radnog vijeka?

Naravno da trebaju. Koji je razlog da kriju ono što su stekli poštenim radom? U Hrvatskoj ima dovoljno bogatih ljudi i sigurno je da suci ne predstavljaju one najbogatije. Transparentnost imovine stečene u obavljanju javne dužnosti jedan je od temelja demokracije i poštenog društva kojemu i mi moramo težiti.

Jedan od problema s kojima se Hrvatska nikako ne može uhvatiti u koštac jest i zabrana ustaškog pozdrava “za dom spremni”. Je li došlo vrijeme i za takvu zakonsku zabranu?

Ah, ideološko pitanje. O njemu su mnoge instance, pa čak i Ustavni sud donijeli stav. Mi imamo Ustav koji nas definira i koji svi moraju poštivati. Mene sigurno nećete vidjeti kako koristim pozdrav bilo kojeg totalitarizma.

Kako gledate na činjenicu da premijer i predsjednik države nisu u četvrtak zajedno odali počast žrtvama ustaškog logora Jasenovca, kao što su to učinili lani?

Počast žrtvama Jasenovca ne smije biti mjesto na kojem će svi gledati predsjednika i premijera. Tu su bitne žrtve Jasenovca, one imaju pravo da ih se dostojanstveno i bez igrokaza sjetimo. Uostalom, o njihovu međusobnom odnosu nedavno sam javno rekla što mislim kada sam ih pozvala da prestanu sa svađama i prepucavanjima jer to šteti ovoj zemlji.

Veliki su problemi u zemlji i u borbi protiv korone. Vjerujete li da će do ljeta polovica odraslog stanovništva biti procijepljena?

Nažalost, ne vjerujem. Mnogi su razlozi, čak i izvan naše moći. Potrebno je dobiti dogovorene količine cjepiva, a s obzirom na dosadašnje iskustvo, pričekajmo da nam prvo stignu sva cjepiva. I da pritom budu sigurna.

Kako gledate na kaos s cijepljenjem na Velesajmu?

Uobičajena nesposobnost organizacije. U svakom slučaju će Zagrepčani, kada budem vodila Zagreb, imati dobro organizirano cijepljenje. To znači i dovoljan broj kolica za one koji se ne mogu kretati, sanitarne čvorove, ali i ljude koji će znati organizirati i održavati red. Cijepljenje je bitno, ono spašava živote i moglo se predvidjeti da će se ljudi požuriti i biti nestrpljivi kako bi što prije bili cijepljeni.

Kako gledate na najnoviju aferu ministra zdravstva Vilija Beroša vezanu za aplikaciju za prijavu za cijepljenje i treba li on, prema vašem mišljenju, otići iz Vlade?

Nitko tko ima nejasno poslovanje ne može sjediti ni u Vladi ni u drugom tijelu. To je princip, nevezan za ime i funkciju. Zna se tko je odgovoran za to, osoba koja je na čelu piramide odlučivanja