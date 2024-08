Intenzivna mobilizacija u Ukrajini, Kijev vjeruje u nadmoć novih snaga: 'Do zime ćemo ih ugušiti'

Novi zakon o mobilizaciji u Ukrajini značajno je pojačao napore u regrutaciji vojnika, pri čemu je Ministarstvo obrane izvijestilo da se 4,7 milijuna muškaraca registriralo za potencijalnu službu. Ovaj porast, kako navodi The New York Times, rezultat je intenziviranih regrutacijskih napora koji su od svibnja donijeli do 30.000 novih regruta mjesečno, što predstavlja dvostruko do trostruko povećanje u odnosu na zimske mjesece.

Nekoliko ukrajinskih brigada primijetilo je porast dolazaka novih vojnika. Nazar Voytenkov, glasnogovornik 33. mehanizirane brigade, izjavio je: "Ovaj mjesec smo primili više novaka nego na početku godine. Danas su mi rekli da još više njih dolazi." Unatoč značajnom povećanju regrutacije, učinak na bojištu tek treba biti potpuno ostvaren, pišu strani mediji. Poticaj za regrutaciju dolazi kao odgovor na značajan manjak vojnika koji je mučio ukrajinske vojne napore tijekom protekle godine. Ruske snage iskoristile su te slabosti, probijajući ukrajinske linije s preplavljujućim kopnenim napadima.

Ukrajinski mediji navode da će zbog toga do zime "Rusi izgubiti dominaciju" te da do tog vremena treba "ugušiti" rusko napredovanje koje, tvrde i zapadni vojni analitičari, gubi na zamahu, kao i da bi se, ističu pak ukrajinski vojni analitičari, na proljeće 2025. godine moglo razmišljati i o novoj kontraofenzivi, pogotovo na zahtjevnom južnom pravcu, prema Azovskom moru, koja je zapela još na ljeto prošle godine.

Kako bi se suočili s tim izazovima, ukrajinski parlament usvojio je zakon u travnju koji zahtijeva da se svi muškarci mlađi od 60 godina registriraju u regrutnim uredima ili online. Iako je povećanje broja registriranih muškaraca obećavajuće, predsjednik Volodimir Zelenski priznao je postojanje problema. Postoji značajan nedostatak obučnih kapaciteta za vojnike te kašnjenja u isporuci zapadnog naoružanja, što ostavlja neke brigade nedovoljno opremljenima.

Kako Ukrajina nastavlja jačati svoje snage, učinkovitost ovih novih regruta na bojištu bit će ključna za određivanje uspjeha njezinih vojnih operacija u tekućem sukobu.

