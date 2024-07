Rusi u egzilu ostali bez osobnih dokumenata: 'Nemam ni osobnu niti putovnicu', ruske vlasti otkrile razlog

Ruskim aktivistima koji osuđuju agresorski rat svoje zemlje protiv Ukrajine poništene su osobne iskaznice. One su potrebne unutar Rusije , dok je za odlazak u inozemstvo potrebna putovnica. To ne vrijedi za zemlje Zajednice neovisnih država (ZND). Nakon početka rata u Ukrajini i kasnije mobilizacije u Rusiji mnogi su Rusi pobjegli u te zemlje samo s osobnom iskaznicom. Prema procjenama ruskog portala "The Bell", samo u Armeniji utočište je našlo preko 110.000 Rusa.

Danil Čebikin i Richard King, suosnivači Građanske unije Omsk (Omsk Civil Union), prvi su izvijestili da su im poništene osobne iskaznice. Ta organizacija otkriva probleme u svom gradu, prosvjeduje protiv rata u Ukrajini i bori se protiv korupcije. Organizaciju su ruske vlasti klasificirale kao "ekstremističku". Oba aktivista su napustila Rusiju nakon što je započela ruska invazija na Ukrajinu. Nakon nekog vremena oni više nisu imali pristup svojim ruskim bankarskim aplikacijama i SIM karticama. Kasnije su putem web stranice ruskog Ministarstva unutarnjih poslova doznali da su vlasti poništile njihove osobne iskaznice. I to nije usamljen slučaj.

Ni osobne niti putovnice

U razgovoru za DW Čebikin i King su rekli da bez osobne ne mogu dati ni punomoć svom odvjetniku. On ih zastupa pred ruskim sudom, u postupku kojim aktivisti pokušavaju osporiti klasifikaciju ruskih vlasti koje su Građansku uniju Omsk označile kao "ekstremističku" i "stranog agenta". Čebikin dodaje da sada nema nikakve osobne dokumente, ni osobnu niti putovnicu.

Problemi s njihovim dokumentima nastali su nakon što su kontaktirali rusko veleposlanstvo u Armeniji kako bi podnijeli zahtjev za izdavanje putovnice. Čebikin je obaviješten da mu je osobna iskaznica "zamijenjena novom”. Zaposlenik veleposlanstva objasnio je ovom aktivistu da mora "riješiti problem u svojoj domovini", dakle u Rusiji. I Aktivistica Olesia Krivcova iz Arkhangelska također je htjela zatražiti putovnicu, nakon čega je i njezina osobna iskaznica proglašena nevažećom. Ona se u Rusiji nalazi na popisu "terorista i ekstremista" zbog optužbi za "diskreditaciju Oružanih snaga Ruske Federacije" i "opravdavanje terorizma". Ova mlada žena je uhićena 2023., ali je uspjela pobjeći iz kućnog pritvora u Norvešku, gdje sada radi kao novinarka.

Krivcova je za DW rekla da je slučajno saznala za poništenje osobne iskaznice. Željela je provjeriti status dokumenta nakon što je pročitala o problemu koji imaju njeni kolege iz Omska. "Prije četiri mjeseca sve je bilo u redu. Tada sam otišla u ruski konzulat i djelatnica mi je skenirala osobnu." Aktivistica sumnja da razlog poništenja mogao biti njezin neobični potpis na dokumentu. "Kad sam ju primila, nisam željela potpisati, ali sam ispod dokumenta stavila riječ sloboda i simbol pacifizma", kaže ona. No njezini odvjetnici smatraju da to ne može biti razlog za poništenje dokumenta.

Razlozi za anuliranje dokumenata

Ruske vlasti navode formalni razlog za poništenje osobnih iskaznica, na primjer, "to što su u dokumentu navedene lažne informacije", kaže odvjetnik ruskog projekta za ljudska prava "Pervyi Otdel" (Prvi odjel) Maxim Oleničev. Odvjetnici i novinari brane građane koji su nepravedno optuženi za zločine protiv države u Rusiji. Oleničev ističe da je bez važeće ruske osobne iskaznice nemoguće obavljati bilo kakve transakcije u Rusiji, uključujući bankovne transfere ili prodaju nekretnina. Bez osobne građani Rusije ne mogu dobiti ni putovnicu koja im treba za putovanje i boravak u drugim zemljama.

Bivši savjetnik ruske misije pri Ujedinjenim narodima u Ženevi Boris Bondarjev, koji se protivi ratu u Ukrajini, ocjenjuje da ukidanje ruskih osobnih iskaznica još nije poprimilo sustavni karakter. Međutim, ističe da regionalne vlasti u Ruskoj Federaciji posebno koriste ovu metodu represije. Bivši diplomat ne isključuje mogućnost da se ta praksa u budućnosti proširi i na ostale oporbenjake.

