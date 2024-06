Veliko povlačenje u Americi: Popularna dječja igračka sadrži spoj koji može izazvati opekline i iritacije

Kalifornijski proizvođač igračaka MGA Entertainment povlači više od 21 milijuna setova igračke "Miniverse 'Make It Mini'" jer sadrže potencijalno opasnu epoksi smolu, upozorila je američka Komisija za sigurnost potrošača. Ta smola u tekućem obliku može uzrokovati iritacije očiju, kože i respiratornog sustava ako je dijete udahne, dodirne ili pojede.

Prema Federalnom aktu o opasnim supstancama, količina spojeva akrilata u smoli upotrebljenoj za Miniverse setove prelazi razinu dozvoljenu u proizvodima za djecu, prenosi NBC. MGA Entertainment, koji je također vlasnik u Hrvatskoj popularne franšize LOL Surprise lutkica, za sada je primio 26 dojava odraslih i djece koji su imali reakciju nakon kontakta s igračkom. Prijavili su opekotine i iritacije na koži te iritacije dišnog sustava. U jednom slučaju, kontakt s igračkom je uzrokovao napad astme.

Među 22 milijuna povučenih setova u SAD-u i Kanadi su "Make it mini appliances", "Make it mini food" i "Make it mini lifestyle". Setovi su uglavnom zapakirani u kugle koje sadrže materijale potrebne za izradu minijaturnih imitacija uređaja, hrane ili drugih svakodnevnih predmeta. Prodavali su se u Targetu, Walmartu, Aldiju i drugim dućanima diljem nacije, ali i online putem platforme Amazon od listopada 2022. godine do lipnja ove godine.

Igračke iz serije Miniverse sastoje se od gotovih plastičnih dijelova i dijelova od tekuće epoksi smole koju korisnici mogu sami dodati kako žele, te zatim stvrdnuti koristeći izvor topline. Među ostalim, tekući dijelovi uključivali su igračke koje imitiraju izgled teglice maslaca od kikirikija, boce javorovog sirupa ili tetrapak mlijeka. Američke agencije naglašavaju da jednom stvrdnuta epoksi smola više nije opasna.

Kupcima se savjetuje da odmah prestanu koristiti navedene igračke i kontaktiraju MGA Entertainment kako bi dobili oznaku pod kojom će vratiti cijeli proizvod uključujući neiskorištenu epoksi smolu, ili samo epoksi smolu uz fotografiju ostatka proizvoda ako je već otvoren. Kupci mogu odabrati puni povrat sredstava ili zamjenski proizvod. Miniverse igračke prodavale su se po cijeni od 7 do 13 američkih dolara za pojedinačne setove, te od 14 do 52 dolara za kutiju s više setova.

