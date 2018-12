Ženska dominacija na Pantovčaku: Hrga sedma dužnosnica u uredu predsjednice

Predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović i službeno je razriješila dužnosti svog savjetnika za unutarnju politiku Matu Radeljića te istodobno postavila dugogodišnju TV novinarku i urednicu Mirjanu Hrgu za svoju savjetnicu za strateške politike, odnose s Hrvatskim saborom i Vladom.

Dosad je predsjednica imala savjetnike za unutarnju politiku, no sada se ta funkcija uklapa u novu, a naziv te nove savjetničke funkcije sugerira da je riječ o "multitask" savjetnici koja bi očito trebala biti i "časnica za vezu" na savjetničkoj razini s Vladom i Hrvatskim saborom. Predsjednica je potvrdila i vijest za koju se dugo zna i nije senzacija, pa je razriješila i savjetnika za vanjsku politiku Darija Mihelina koji odlazi za veleposlanika u Kinu.

Ključni savjetnik

Na njegovo mjesto dolazi mladi i ambiciozni 39-godišnji Sebastian Rogač, čiji životopis kao da je kombinacija životopisa predsjednice i premijera Andreja Plenkovića. Diplomirao je pravo, engleski i njemački jezik, srednju školu pohađao je u Njemačkoj, a maturirao u SAD-u. Dolazi s mjesta voditelja Službe za Euroaziju u MVP-u. Dolazak M. Hrge na Pantovčak većina upućenih komentira kao svojevrsnu senzaciju, jer se nakon odlaska s RTL-a, jedne od četiri TV kuće u kojima je radila, počela baviti turizmom, a sada će se okušati na nimalo nevažnoj funkciji.

Naprotiv, njezin prethodnik Radeljić bio je, ustvari, ključni predsjedničin savjetnik. No predsjednica nije dovršila posao "rebrendiranja" svog Ureda i kabineta jer još razgovara s nekim kandidatima od kojih će jedan sjesti na užareni stolac savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost, koji je iz moralnih i etičkih razloga napustio Vlado Galić, treći savjetnik u četiri godine predsjedničina dosadašnjeg mandata. Te smjene odmah su se odrazile na poboljšanje odnosa između dvaju hrvatskih političkih brda, Pantovčaka i Banskih dvora, a u HDZ-u i Vladi ne skrivaju oduševljenje raspletom.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da su odnosi s predsjednicom "jako dobri", a potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić rekao je da su odnosi s predsjednicom Republike i dosad bili dobri, a bit će i bolji u budućnosti. Dodao je da Grabar-Kitarović sama bira svoje savjetnike, a na pitanje novinara, negirao je da je HDZ utjecao na te smjene. Izjavu da HDZ nije utjecao na smjene na Pantovčaku, svi realniji, naravno, doživljavaju kao parolu, pogotovu što u HDZ-u vole kazati da je te odnose s predsjednicom "pogoršavao" njezin razriješeni savjetnik M. Radeljić. Premda se govorilo da će metla promjena zahvatiti i predsjedničina posebnog (neplaćenog) savjetnika, veterana diplomacije i politike Matu Granića, realnije su bile procjene da on ostaje, već i s obzirom na to da je bio šef u MVP-u i usmjeravao karijerni razvoj i Plenkovića i Grabar-Kitarović i Gordana Jandrokovića.

Insajderi tvrde da je Granić sada još više učvrstio odnos s predsjednicom, na koju, izgleda, nisu ostavile traga razne objede na račun Granića, kojega neki nisu voljeli jer je i u "ratu" zadržao dobar odnos s Plenkovićem. Granić, pak, nije skrivao da se zalaže za savezništvo između predsjednice i premijera, vjerujući da je to dobitna kombinacija u kojoj predsjednica ne riskira formalnu potporu HDZ-a, nego u izbornoj godini dobiva stvarnu. Grabar-Kitarović je u četiri godine mandata promijenila 12 dužnosnika u Uredu, a novim je valom promjena još više učvrstila i "amazonski" status Pantovčaka jer se još povećala dominacija dužnosnica nad dužnosnicima. Grabar-Kitarović prva je konkretno poradila na davanju većeg prostora ženama u politici.

Prije dvije godine, u Uredu bilo je, zajedno s njom, sedam dužnosnica i pet dužnosnika. Sada je taj omjer sedam prema dva, s time da još ne znamo tko dolazi na mjesto savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost. Predstojnica Ureda je Anamarija Kirinić, Natalija Hmelina je predstojnica kabineta, Renata Margaretić Urlić savjetnica je za društvene djelatnosti i mlade, Mirjam Katulić glavna je tajnica, Tina Toedtling šefica je protokola, a Ivana Crnić glasnogovornica. Marku Primorcu, savjetniku za gospodarstvo, pridružio se sada vanjskopolitički savjetnik Sebastian Rogač.

Ženska oaza

Kada je prije četiri godine izabrana za predsjednicu, Grabar-Kitarović je većinom u Ured izabrala muškarce, no sada je to prava ženska oaza među državnim institucijama. Predsjednica je još prije dvije godine tumačila da je jedina kvalifikacija za visoku funkciju i napredovanje stručnost i zalaganje, a ne muški ili ženski spol, te da "samo muškarci i žene zajedno mogu ostvariti potpuni uspjeh, a ako se ne uključuju žene, to je kao da čovjek koristi pola mozga, pola kreativnosti i pola snage, što onda može rezultirati samo polovičnim rezultatom".

