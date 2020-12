Imamo više članova i od Mosta i od Možemo

Hrvatska je jučer dobila još jednu novu političku stranku. Riječ je o stranci Lika, primorje i otoci – LIPO, za koju njezin novoizabrani predsjednik, aktualni ličko-senjski župan i bivši HDZ-ov ministar zdravstva Darko Milinović kaže da će biti pozicionirana u desnom centru, ali i biti spremna na suradnju sa svim političkim opcijama koje žele raditi na napretku Ličko-senjske županije. Zamjenik predsjednika postao je pak gradonačelnik Novalje Anto Dabo.

– Mi smo već u ovom trenutku najjača regionalna stranka u državi. Imamo u startu oko 1500 članova, što nas stavlja u top deset po članstvu najsnažnijih stranaka u Hrvatskoj. Imamo više članova i od Mosta, i od HDSSB-a, i od GLAS-a, i od Možemo i od Pametno… – kaže Milinović i dodaje da je struktura članstva poprilično raznolika.

Žele biti prihvatljivi što široj populaciji

– Ima tu jako puno mladih ljudi koji do sada nikada nisu bili politički aktivni, a ima i onih koji su bili u različitim drugim političkim opcijama. Ima, logično, i dosta bivših članova HDZ-a, i to između 300 i 400 iz Ličko-senjske županije – dodaje Milinović, ali odbija zbog te činjenice usporedbu LIPO-a i HDSSB-a. Kaže da oni to nisu jer, za razliku od HDSSB-a, nisu formirani kao otpor prema vlasti u Zagrebu. – Ne, nikako. Mi smo nova politička opcija koja želi biti prihvatljiva što široj populaciji Ličko-senjske županije i planiramo imati partnerski odnos i prema aktualnoj Vladi i svim drugim vladama bez obzira na to iz koje opcije budu za dobrobit Ličko-senjske županije. Nikakva nam kontriranja ne trebaju – kaže Milinović i dodaje da je srž nove opcije vratiti Ličko-senjsku županiju u središte političkih zbivanja. Trenutačno je se, kaže, zaobilazi i nitko je ne predstavlja. Žele razvoj i nove programe na području županije i žele okupiti sve pametno unutar stranke.

Iako ideja za osnivanje stranke postoji već neko vrijeme, osnovana je sada zato što krajem svibnja dolaze lokalni izbori. A LIPO na njih izlazi u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Imat će, kaže Milinović, najbolje kandidate za sve funkcije, uključujući i kandidate za sve veće gradove u županiji, naravno, i za župana. – Još nisam donio odluku za što ću se ja kandidirati. Sigurno hoću za nešto, ili za župana ili za gradonačelnika, tu nema spora. Ići ću tamo gdje budem najpotrebniji – kaže Milinović.

Na pitanje dolaze li u obzir predizborne koalicije s HDZ-om, o čemu se ranije nagađalo, Milinović naglašava da će on na sljedećim lokalnim izborima sigurno ostati vjerodostojan, iz čega bi se dalo izvesti i zaključak kako bi u Ličko-senjskoj županiji HDZ na lokalnim izborima mogao očekivati velike probleme jer koalicije LIPO-a s HDZ-om prije izbora neće biti, što im i te kako može pomrsiti račune. Nakon izbora sve su opcije pak otvorene.

– Razgovarat ćemo sa svima. Logično, najprije sa svjetonazorski bliskim strankama, a potom i s drugim opcijama. SDP, zašto ne? Ja sam bio uklopljen u HDZ i znam da me ta markica diskreditirala. To više nije slučaj – kaže Milinović.

Nitko neće biti izbačen

Nova opcija razlikuje se od ostalih, otkriva Milinović, i po tome što su već legalizirali u Statutu frakcije te baš nitko, dodaje, neće iz stranke biti izbačen zbog mišljenja koje je suprotno predsjednikovu ili onome vodstva stranke.

– Tko god hoće, sutra može sazvati konferenciju za medije i reći nešto protiv odluke vodstva. Ništa mu se neće dogoditi – kaže Milinović, koji je izbačen iz HDZ-a zbog neslaganja s politikom vodstva, što se nije libio pokazati.

Na jučer održanom osnivačkom saboru LIPO-a izabrane su i četiri potpredsjednice stranke, i to donedavna šefica ličko-senjskog HSLS-a Sanja Stopić Rukavina, poduzetnica Sandra Samardžija, direktorica komunalnog poduzeća u Brinju Josipa Pavlović te Ana Manjerović, ravnateljica Doma za starije i nemoćne u Otočcu. Kao što je i najavljivano, osnivački sabor LIPO-a održan je jučer pod posebnim uvjetima zbog pandemije koronavirusa, koji je nedavno prebolio i sam predsjednik nove stranke Darko Milinović. Sve se odvijalo u šest dvorana na više lokacija, na kojima je bilo po 25 ljudi koji su bili povezani videolinkom.