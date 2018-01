Ima li ljevica jačeg kandidata od Milanovića?

Zoran Milanović nije ni istaknuo kandidaturu za predsjednika države, a protiv ideje “graknuo” je čitav niz političkih aktera. Posebno žestoki oni su s tzv. lijevog spektra, posebice iz samog SDP-a gdje su se protiv kandidature već javno oglasila dvojica potpredsjednika Partije.

Stao mnogima na žulj

Prvo Zlatko Komadina, a potom i Rajko Ostojić. Još prije njih od Milanovića se, i to vrlo žestoko, ogradio i zastupnik Glasa Goran Beus Richembergh koji je za bivšeg premijera kazao da ne može privući većinu glasova birača, zbog čega bi njegov ulazak u tu trku omogućio da Kolinda Grabar-Kitarović osvoji još jedan mandat. Uz sve to sve mu se češće spočitava da “desničari”. Zbog čega je Milanovićeva potencijalna kandidatura u startu dočekana “na nož” i ima li ljevica kvalitetnijeg kandidata?

Za saborskog zastupnika SDP-a Miranda Mrsića dileme nema – Milanović je i dalje jedini kandidat na lijevom političkom spektru koji može potaknuti birače da izađu i glasaju za njega.

Bivši SDP-ov zastupnik Ivan Račan kaže pak da je Milanovićev krimen što je kao premijer mnogima na ljevici ostavio gorak okus razočaranja pa je razumljivo da u ovom trenutku teško može dobiti podršku za svoju eventualnu kandidaturu. Ali i da je nemoguće u ovom trenutku kazati što će biti za dvije godine.

Zanimljivo je i da Račanu i Mrsiću smeta ista stvar, a to su reakcije iz samog SDP-a protiv potencijalne Milanovićeve kandidature.

– SDP ima vodstvo i ono mora biti spremno na sve scenarije pa i na taj da Zoran Milanović ide na izbore za predsjednika kao nezavisni kandidat. U tom mi je smislu žao gledati neke koji govore tko neće biti kandidat, a nemaju viziju koga žele u toj ulozi – poručio je Račan.

Aludirao je na Zlatka Komadinu i Rajka Ostojića koji su se u kuloarima spominjali kao mogući SDP-ovi kandidati za predsjednika države. A osim njih u križaljkama na Iblerovu trgu znalo se čuti i ime SDP-ova europarlamentarca Tonina Picule, pa i bivšeg predsjednika države Ive Josipovića.

Ako su priče o njihovim ambicijama točne, onda je jasno da nikome od njih ne odgovara da Milanović uđe u trku. Politički analitičar Ivica Relković drži da ne bi ni trebali.

– Picula je svoju šansu izgubio kada je kazao da će stranku voditi iz Bruxellesa, a Josipovića će kandidirati samo ako žele da svi zajedno padnu ispod praga. Jedinu novu potencijalnu osobu koju vidim u SDP-u da se može pokazati kao novu, koja ima dobre nastupe i mir čak i kad je protiv nečega je Joško Klisović – kaže Relković.

Ne bira se lijevo-desno

Da još ništa nije gotovo i da je teza da je ljevica protiv Milanovićeve kandidature tek dojam koji su stvorili mediji, drži pak marketinški stručnjak Boris Malešević koji je svojedobno godinama SDP-u radio kampanje.

– Na predsjedničkim izborima ne bira se lijevo-desno, programi ni stranke, već osobe. U vrijeme kada je dominantan izbor kod većine birača ”NITKO” logično je da vas kao medij zanima NETKO. A Zoran je sve samo ne nitko. Zanima vas jer je on jedan od onih političara koji ima karakter, nekome će se sviđati njegov karakter, a nekome ne, odgovor na to dat će birači. Danas je trend u svijetu politike da se traže jake osobnosti i to mu svakako ide na ruku, htjeli to neki ili ne – zaključio je Malešević.