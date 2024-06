Član Europskih konzervativaca i reformista i nositelj Nezavisne liste na izborima za EU parlament Ladislav Ilčić rekao je u subotu da birači na europskim izborima, biraju između civiliziranog društva temeljenog na obitelji ili društvenog eksperimenta, poput onog na Eurosongu.

"Hrvatski birači na ovim izborima, 9. lipnja, mogu birati između civiliziranog društva koje se temelji na povijesno dokazanim vrijednostima obitelji i otvorenosti životu ili mogu birati društvene eksperimente kakve smo vidjeli na ovogodišnjem Eurosongu ili kakve vidimo na gay paradi", izjavio je Ilčić koji je u subotu u Zadru na konferenciji za novinare predstavio Nezavisnu listu Ladislava Ilčića na izborima za EU parlament 2024.

Također je sudjelovao na Hodu za život u Zadru. Poručio je da nema ništa protiv manjina i da je protiv svakog nasilja, no ocijenio je i kako se "pod krinkom lijepe priče o uključivosti i različitosti ustvari krije agresivna agenda, u kojoj oni svoj koncept društva žele nametnuti svima". "Pretjerali su", naglasio je.

Ilčić je ponovio kako nije upitno prihvaćamo li slobodu svake osobe na odabir ponašanja, već treba raspravljati o odabiru poželjnog modela društva. "Sve više ljudi vidi o čemu se radi i ne nasjeda na jeftini celofan priče o uključivosti i različitosti, već vidi stvarnu narav i posljedice te agende", ocijenio je.

"Zato su ovi europski izbori prilika za promjenu, da usmjerimo Europsku uniju u dobrom smjeru, temeljenom na dokazanim vrijednostima. Tu promjenu mogu iznijeti samo političari koji vole sve ljude, koji poštuju slobodu svakog pojedinca, ali imaju i jasne stavove o tome kakav model društva se propagira kao poželjan", naglasio je Ilčić. "Za žiri na Eurosongu to su nebinarne osobe, a za nas to je obitelj", zaključio je.

Na konferenciji za novinare govorila je i kandidatkinja s Ilčićeve Nezavisne liste, Miranda Jamnicki, koja je istaknula važnost demografskog pitanja. "Bez obzira na to jeste li lijevo ili desno orijentirani, svi možemo sagledati činjenicu da je model društva temeljen na obitelji otvoren životu i djeci, a to ne možemo reći za model društva koji propagira promjene spola i rodnu ideologiju. Sve to ima ogromne posljedice i u gospodarstvu", rekla je.

Tijekom konferencije za medije istaknuto je da se brojnim odlukama u Europskom parlamentu ubija kvaliteta u poslovanju, a nameću se tzv. rodne kvote i agresivne "woke" agende.

