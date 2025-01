Idilična destinacija uz Savu postat će hit odredište za kampere i turiste

Slavonski Brod može se pohvaliti jednom od najljepših riječnih plaža u Europi, koja predstavlja najveće bogatstvo grada i omiljeno izletište brojnih kupača i izletnika iz cijele zemlje. Tijekom ljeta poznati sportsko-rekreacijski centar i kupalište Poloj privlači mnoge posjetitelje, nudeći im odlično mjesto za osvježenje i uživanje u prirodnim ljepotama, daleko od gradskog asfalta i užurbanosti. Osim pješčane plaže, Poloj nudi bogat izbor sportskih i zabavnih aktivnosti te brojne mogućnosti za obiteljske izlete. Popularan je i među motociklistima, koji ondje često organiziraju susrete. Upravo na ovoj idiličnoj destinaciji uz rijeku Savu ove će godine početi izgradnja velikog turističkog kampa koji će prema projektnoj dokumentaciji biti jedan od najmodernijih i najvećih u Slavoniji.

Novi kamp posjetiteljima će nuditi brojne zabavne i smještajne sadržaje, a gradit će se u fazama. Bit će to jedinstvena destinacija takvog tipa na potezu od Zagreba do Beograda. Na brodskom području ove su godine ostvarena 55.642 noćenja, što predstavlja povećanje od 9,5 posto u odnosu na 2023. Kad je riječ o noćenjima, udio gostiju iz inozemstva bio je veći od polovine (57,89 posto). Brojke su to kakvima se može pohvaliti malo koja sredina u kontinentalnoj Hrvatskoj.

U gradskoj upravi vjeruju da će realizacijom ovog projekta dodatno povećati broj noćenja inozemnih gostiju, prvenstveno onih koji tijekom turističke sezone prolaze kroz Slavonski Brod sa svojim kamperima na putu prema moru. Uvjereni su da bi gradnja kampa u budućnosti mogla biti itekako isplativa, jer ne treba zaboraviti da autocestom kroz Slavonski Brod svake godine prođe oko 16 milijuna vozila, a tu je i granični prijelaz s protokom više od šest milijuna vozila. Sve su to argumenti kojima potkrepljuju uvjerenje da će brodski kamp imati svoju budućnost.

Plan izgradnje kampa na Poloju javnosti je prvi put predstavljen još 2012. godine, no realizaciju projekta usporili su imovinskopravni odnosi, s obzirom na to da je Poloj u državnom vlasništvu, a Grad Slavonski Brod ima koncesiju na 30 godina. Brodski gradonačelnik Mirko Duspara rekao je da idejna rješenja kampa postoje već godinama, ali da je u proteklom razdoblju prioritet stavljen na demografske mjere usmjerene na izgradnju kuća i stanova za mlade obitelji, zaustavljanje njihova odljeva te na izgradnju i obnovu dječjih vrtića. – U kampu će biti sportski sadržaji, adrenalinski park i sve ono što bi trebalo privući i zadržati kampere da ostanu koji dan dulje. Mislim da je to nešto što treba našem gradu – rekao je Duspara.

U gradskoj upravi preciziraju kako se projektom planira izgradnja modernog turističkog kampa koji će posjetiteljima ponuditi raznovrsne sadržaje i prilike za odmor u prirodnom okruženju. Pristup kampu predviđen je s jugozapadne strane, kroz jedinstvenu Splavarsku ulicu, s više od 70 riječnih splavi, gdje se nalazi ulazni dio s javnim sadržajima namijenjenim gostima kampa, ali i vanjskim posjetiteljima. U ovom dijelu nalaze se rekreacijski tereni, dječja igrališta i prateći objekti, uključujući postojeću građevinu planiranu za rekonstrukciju. Ta građevina bit će prenamijenjena za zajedničke sadržaje, poput caffe bara, recepcije i sanitarija, čime će se osigurati dodatna funkcionalnost prostora.

Idealan za goste u tranzitu

Duž kampa prostirat će se specifične zone prilagođene različitim oblicima smještaja. Na zapadnoj i sjevernoj strani nalaze se površine namijenjene za kampere, dok je s istočne strane, uz samu plažu, predviđena zona za mobilne kućice te dodatni prostor za smještaj šatora.

– Unutar kampa planirano je zadržavanje dviju postojećih betonskih platformi, na kojima će u budućnosti biti postavljeni mobilni ili montažni objekti s funkcijom trgovina, čime će se gostima osigurati lakša dostupnost osnovnih potrepština. Kamp je osmišljen tako da spaja prirodne elemente s modernim sadržajima, pružajući ugodno iskustvo za obitelji, parove i individualne posjetitelje – priopćili su iz gradske službe za odnose s javnošću. Kako smo ranije pisali, kamp na Poloju prostirat će se na više od 45 tisuća četvornih metara. Kada bude izgrađen, imat će 78 mjesta za kampere, 22 kućice, prostor za šatore i brojne popratne sadržaje.

