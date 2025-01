Idete li u goste nenajavljeni? Pitanje na mrežama pokrenulo lavinu komentara: 'Ma ne pada mi na pamet...'

Na popularnoj platformi Reddit povela se ovih dana još jedna zanimljiva rasprava, i to ona koja se tiče odlaska u goste. Jedan korisnik je, naime, ispričao situaciju koja mu se dogodila i postavio jednostavno pitanje ostalima - Idete li kod drugih bez poziva i najave?

- Nastavno na nedavnu objavu gdje nisam bila na sprovodu tate frendice jer mi nije javila da je umro i nije mi rekla kad i gdje je sahrana (drugačije nisam nikako mogla saznati osim da mi javi), razmišljala sam kako ja zapravo nikada nisam ni otišla ni na sprovod, ni u babinje, ni na rođendan, ni na feštu - bez poziva. Kod mojih roditelja i bake i djeda su cijeli život dolazili ljudi bez poziva, kuća nam je non stop bila puna (što me posebno živciralo), a tipa za rođendane nisu zvali ljude nego naprave kolače, pa tko dođe - dođe, s rečenicom "pa znaju kad mi je rođendan, valjda će doći" - ispričala je korisnica.

Kod nje i njezinog supruga, kaže, potpuno je drugačije. Što se tiče babinja, korisnica je rekla kako nikada nije došla nepozvana zbog čega su se neke njezine prijateljice i naljutile. ''Ako ti nisam dovoljno bitna da mi javiš barem "hej, evo polako počinjemo primati goste pa javi kad ti odgovara", onda neću ni forsirati dolazak, koliko god to bila socijalna norma'', kaže.

- Imam poštovanje prema tuđem prostoru i vremenu, nikad ne bih voljela biti nametljiva, i očekujem to zauzvrat. Postoje osobe koje se ljute na to što u tim situacijama kad se "očekuje" ne dođemo samoinicijativno bez prethodne komunikacije, ali ne mogu doći na događanje za koje ne znam i za koje mi nitko nije javio. Jedino kod koga idem bez da me zove su roditelji i baka, a i njima kažem da ću doći. Svi ostali, ako želite da dođem, javite mi kad i gdje, pa ću znati da očekujete da dođem. Ako ne, ne očekujte da ću biti tamo - ispričala je pa pitala ostale za mišljenje.

Većina se složila s korisnicom, smatrajući kako u situacijama poput babinja se danas svakako treba najaviti. U slučajevima sprovoda neki su rekli kako bi ipak došli i bez javljanja, no svejedno bi bilo lijepo da im netko kratko javi što se dogodilo. Drugi govore kako vlastitoj obitelji dođu bez najave, dok ostale ipak pitaju prije, a neki i kažu kako se ''na sprovod ne zove, dok se ostalo najavi''.

- Neshvatljivo mi je to. Primjer kako to izgleda kod nas. Dogovorimo se recimo “u petak u 19 dolazim malo da vas vidim”. U petak ujutro se još čujemo u neko doba da potvrdimo sve. 15-20 minuta prije nego dolazim zovem još jednom da krećem. Isto tako radi moj deda od 80+ godina tako da isprika “odrasli smo bez tih tehnologija” ne stoji. Stvar je kulture - kažu neki, dok drugima dolazak bez najave čak i - nedostaje.

- Meni iskreno fali to dolaženje bez dogovora. Kod mojih su nekad svraćali ljudi, ne svi, nego bliski - teta je na povratku iz šetnje znala stati na kavu pola sata, bez obveze, bez priprema, poklona za domaćine i gluposti. Ako mi je mama bila u gužvi, teta bi otišla i došla opet drugi put. Tu moram svekrvu moliti da dođe (ajde tu i tamo navrati sad malu vidjeti), ali uvijek neke pripreme, nešto nosi... Bezveze i hladno mi je to. Fale mi stara vremena, a i mali grad, zbog toga - smatra.

