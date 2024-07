Hrvatska bila na udaru superćelija: Stručnjaci objasnili što ih razlikuje od drugih olujnih oblaka

Dvije regije u Hrvatskoj ovog su ponedjeljka bile na udaru jake kiše i grmljavine koje je nevrijeme donijelo sa sobom. Dok je tuča u Bošnjacima kod Županje napravila štete na gotovo svakoj kući u mjestu, problema je bilo i na zagrebačkom području. Profesorica geofizike s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Zvjezdana Bencetić Klaić objašnjava kako se radilo o kumulonimbusima, a pojasnila je i što ih točno karakterizira.

- To su oblaci vertikalnog razvoja. Stvaraju se kad prodor hladnog zraka stigne do tople podloge. Naime, hladan zrak ne može ležati na toplom, naglo se diže u vis i nastaje jaka konvekcija, odnosno strujanje. Lako ih je prepoznati jer su jedini iz kojih grmi i pada tuča - objašnjava za 24sata. Znaju se protezati i do 11 kilometara visine. Superćelije, objasnili su iz DHMZ-a, su zapravo jako razvijeni kumulonimbusi kojima smo svjedočili.

- Sastoje se od jedne konvekcijske ćelije (to znači da je u središtu uzlazno gibanje zraka, a na rubovima silazno) i jedine imaju rotacijsku uzlaznu struju koja se može rotirati vrlo brzo, i do 50 m/s (180 km/h) - objašnjavaju.

Inače, posljedice nevremena vidljive su na svakom koraku u Bošnjacima tako da gotovo nema nijedne kuće koja nije stradala u ovome najnovijem nevremenu. Porazbijani su krovovi, fasade kuća, rolete na prozorima, automobili… Oštećena je i seoska crkva kao i osnovna škola. Po cijelom selu se i danas mogu vidjeti polomljene grane i velike količina lišća drveća koje je otpalo tijekom nevremena. Velike štete zabilježene su i na poljoprivrednim usjevima koji su dijelom u cijelosti uništeni.

>> FOTO Oštećeni krovovi, razbijeni automobili: Snimke iz zraka otkrivaju razmjere katastrofe u Bošnjacima

- Ovo je jezivo. Ovako nije bilo ni u vrijeme rata. Gotovo svaka kuća je stradala. Strašno. Ne znam kako ćemo i kada sve ovo srediti, ali – što je najgore – nitko ne zna kada se opet sve to može ponoviti – rekao nam je kratko jedan od mještana dok je u kolicima izvozio komade crijepa iz dvorišta.

Osim Hrvatske, velike oluje zahvatile su i Srbiju i Crnu Goru. Kiša koja je padala cijelo jutro izazvala je potpuni kolaps u većem dijelu Beograda. Posebno su pogođene općine Rakovica i Čukarica. Na Rakovici je, doslovce, nastao vodopad, dok je na Čukarici snimljen gejzir. Crna Gora također nije bila pošteđena razornih posljedica oluje. Demolirane plaže, potopljeni automobili i snažni olujni vjetrovi koji su čupali drveće iz korijena bili su uobičajeni prizori širom obale i unutrašnjosti zemlje, a zbog nevremena su poginule i dvije osobe.

POVEZANI ČLANCI: