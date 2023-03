Hrvaticama otkazan let pa zapele u Njemačkoj: Angažirat ćemo odvjetnika, oni to stavljaju pod tepih

Tri prijateljice iz Bjelovara prošli su se tjedan zaputile u Njemačku, no povratak u Hrvatsku im se zakomplicirao kada im je jučer, niti dva sata prije no što je avion trebao iz Kolna krenuti za Zagreb, javljeno da je let otkazan. Naša sugovornica Maja Kristić rekla je da su se na svu sreću imale kamo vratiti, ali i da su brojni bili prisiljeni plaćati taksije i hotele zbog iznenadnog otkazivanja leta.

- U četvrtak navečer smo nazvale i pitale očekuju li se u nedjelju problemi zbog štrajka, hoće li avioni letjeti. Rekli su nam da će avioni 100 posto sigurno letjeti u nedjelju po normalnom rasporedu, a štrajk će početi u ponedjeljak - naglasila je Kristić, no jučerašnji let u 7:40 iz Kolna za Zagreb ipak je otkazan. Ima li to veze sa štrajkom - ne znaju, nisu dobili obrazloženje.

Međutim, nju je najviše iznenadilo ponašanje zaposlenika Eurowingsa koje je nazvala neljubaznima i neprofesionalnima. - Po mojoj logici, trebali su nam dati neki obrazac i [Eurowings] bi trebao snositi troškove jer nisu dali nikakvo objašnjenje, nisu predložili rješenje, nisu se niti ispričali - rekla je, istaknuvši da im je od strane zaposlenika rečeno samo "let je otkazan - to vam je tako".

- Mi smo se vratile kod prijateljice u Essen kod koje smo boravile, ali sve tri smo zbog posla trebale još u nedjelju biti u Zagrebu, kolegica ima i malo dijete. Imam sreće da je moj šef susretljiv, inače bi imale velike probleme jer niti jedna od nas svoj posao ne može raditi na daljinu - opisala je Kristić situaciju koja je za nju i prijateljice svakako neugodna, no barem riješena.

Maja i njene prijateljice na kraju će sutra autom putovati do Brisela odakle lete za Zagreb. Sva sreća, kaže, jer su im u Njemačkoj rekli kako ne mogu biti sigurni da će ijedan avion poletjeti u utorak, niti u srijedu.

Na aerodromu su im pak predložili da navečer iz Kolna vlakom odu za Frankfurt, pa onda do Beča gdje bi trebale pronaći i platiti smještaj, te se u ponedjeljak ujutro avionom iz Beča vratiti u Zagreb. Naša sugovornica objasnila je kako se nisu odlučile na tu opciju jer ih je bilo strah da će zapeti negdje "u tranzitu" jer u ponoć je počeo veliki štrajk njemačkih prijevoznika. Iznajmljivanje automobila također nije bila opcija jer bi ono koštalo više od 1000 eura, a avioprijevoznik nije pokazao volju da izađe putnicima u susret ikakvim naknadama za neočekivane troškove.

- Podnijet ćemo zahtjev za povratom troškova i uključiti odvjetnika, čuli smo od drugih da oni to stavljaju pod tepih. Prijateljica je u 6. mjesecu imala sličan slučaj i još joj nisu vratili novac - komentirala je Kristić ogorčeno, dodajući kako će razmisliti hoće li ponovno bukirati let preko Eurowingsa.

VIDEO Od petka velika promjena za vozače automobila