Zastoj zbog štrajka: 'Otkazana su predavanja, pa čak i poslovi'

Njemačku je u ponedjeljak paralizirao štrajk u prometnom sektoru, najveći u posljednjih 30 godina. Pogođene su njime gotovo sve zračne luke, međugradski željeznički promet, kao i javni prijevoz u gradovima. Kako to utječe na svakodnevni život tamošnjih građana, opisali su nam Hrvati koji žive u Njemačkoj.

- Prošli tjedan u Leipzigu nisu vozili tramvaji, ali jesu autobusi i željeznica, pa smo imali izbora, no danas stvarno ništa ne prometuje. Tko nema vlastiti automobil, mora na posao biciklom ili pješice. Baš je nezgodno, kamo god trebate ići, morate sve unaprijed dobro isplanirati kako biste stigli na vrijeme. No, bez obzira na određenu nervozu, građani uglavnom podržavaju vozače koji štrajkaju jer razumiju da se bore za svoja prava - kaže nam jedna Hrvatica koja živi u Leipzigu.

Hrvat iz Hanovera, pak, priča kako danas nije otišao na predavanje jer je otkazano, upravo zbog prometnog štrajka. - Otkazana su predavanja, pa čak i pojedini poslovi jer stanovnici iz okolice Hanovera nisu mogli doći u grad - prikazuje naš sugovornik koji je prije nekoliko godina iz Slavonije odselio u navedeni njemački grad.

Jednodnevni štrajk upozorenja u 14 njemačkih pokrajina i gradova pokrajina sazvali su sindikat Verdi te željeznički sindikat EVG. Sindikat Verdi se zalaže za prava približno 2,5 milijuna zaposlenika u javnom sektoru i traži usklađivanje plaća s inflacijom, odnosno povećanje od 10,5 posto. EVG je, pak, podigao glas ispred 180.000 radnika na željeznici, a oni traže rast plaća za najmanje 650 eura.

Prije današnjeg štrajka, već su dva, jednodnevni i dvodnevni, organizirana prošli i pretprošli tjedan. Štrajkali su vrtići, pojedine bolnice i javni prijevoz u gradu. Na poziv velikog sindikata javnih službi Verdi, pridružili su im se danas radnici Deutsche Bahna, aerodroma, riječnog prometa i mreže autocesta.

- Teško mi je povjerovati da će im vladajući ispuniti zahtjeve. No, sindikati smatraju kako im je upravo sada prava prilika da se bore za svoja prava. Naime, skočile su cijene najma i hrane, inflacija je, a s druge strane, nedostaje radnika, od vozača do odgajatelja, sve su to deficitarna zanimanja. Neprestano se traže vozači u javnom prijevozu, a obuka za vozača traje tri mjeseca, pa ima i onih koji smatraju da im plaće, ako se uzme u obzir obrazovanje, i nisu niske - navodi naš sugovornik. Njemački autoklub ADAC javlja da su povećane gužve na autocestama zbog štrajka cestovnih radnika koji održavaju preko 13.200 kilometara autocesta. Promet je u zastoju u gradskim područjima, ali ADAC ističe kako nije došlo do kolapsa ili velikog kaosa.

Kako prenose njemački mediji, predsjednica Udruge općinskih udruga poslodavaca (VKA) Karin Welge poručuje da sindikati ne trebaju zloupotrebljavati pravo na štrajk jer je danas kompletan promet zaustavljen, a pregovori traju. Ona je stava i kako ne treba prikazivati rad u javnim službama lošijim nego što jest.

