VIDEO Hrvatica koja iznajmljuje apartmane oduševila internet: 'Bravo, tako se to radi'

Turistička sezona u punom je jeku, a jedna je iznajmljivačica postala popularna na internetu nakon što je pokazala kako priprema apartmane koje iznajmljuju na Rabu za svoje goste. Video koji je objavila na TikToku sakupio je više od 100 tisuća lajkova i 1,3 milijuna pregleda, a komentari su i više nego pozitivni.

– Zamisli, od svih apartmana gost odabere doći baš k tebi i prvo što mora napraviti jest otići u trgovinu. Meni je to totalno glupo i baš zato se potrudim ljudima otići u trgovinu prije nego što stignu gosti, pogotovo ako dolaze na duže vrijeme. Apartmani su skupi i najmanje što možemo učiniti jest – dati im nešto što oni ne očekuju, kao na primjer malo hrane i pića. Meni nema ništa draže nego kad me pitaju plaća li se to dodatno. Ja kažem ‘ne‘, i još dodam da za vrijeme boravka na plaži pokraj kuće mogu besplatno koristiti pedaline, kajake i supove koliko god žele, i onda ono njihovo oduševljenje na licima. Meni je već to dovoljno da znam da se sav trud isplati. Ne samo to, takav gost će ti uvijek ostaviti pozitivnu recenziju na Bookingu, a i rado će uzeti sadržaj koji se plaća – govori u video žena, a njezin pristup svidio se mnogima.

"Bravo! To rade prave gazde!", "Bravo, neka vam je sa srećom", "E tako se to radi. To znači da vam je stalo da Vam gost bude zadovoljan", "Respect... To je prelijepo od Vas", samo su neki od komentara.

