Hrvatica iz Njemačke stigla u Hrvatsku na odmor, otišla na frizuru i šokirala se vrtoglavom cijenom

ruska zastava vijori se u Africi

Zašto je Rusija popularna u Africi: Postala je simbol otpora Zapadu i korumpiranim političarima

Relativno je to svjež fenomen, no on vuče svoje podrijetlo iz doba hladnog rata kada je Sovjetski Savez u mnogim državama na kontinentu smatran prijateljskom silom koja je podržavala njihovu borbu za dekolonizacijom.