Frizerka otkrila koju trendi frizuru baš i ne voli: 'Može biti problematična i možda vam neće stajati!'

Kad ste u frizerskom stolcu, može biti stresno odlučiti se za savršenu frizuru za vas. Ima svakakvih frizura, onih lijepih i onih manje ljepših, a jedna frizerka upozorila je ljude na jednu vrstu frizuru. Naime, iako je to možda trenutna 'it' frizura, žena je podijelila svoju zabrinutost, piše Mirror.

Steph je frizerka iz Massachusettsa u SAD-u koja redovito dijeli trikove i savjete za njegu kose. Ona također odvraća ljude od određenih proizvoda i frizura, a ovaj je put usredotočena na trend koji je već neko vrijeme osvaja internet.

Na svojoj TikTok stranici, upozorila je ljude da ne nose zavjesa (curtain) šiške. Iako je rekla da na nekim ljudima mogu izgledati sjajno, na drugima mogu izgledati potpuno pogrešno. "Ovo je razlog zašto se možda ne biste trebali odlučiti na frizuru zavjesa-šiške. Ja volim tu frizuru, ali evo nekoliko razloga zašto one nisu za svakoga", objasnila je na početku videa.

Koristeći fotografiju Lindsay Lohan kao primjer, Steph je rekla da ako imate čuperak, onda to možda nije prava frizura za vas. Objasnila je da je to zato što stiliziranje može biti izazovnije i 'potrošit ćete puno vremena trenirajući' svoje pramenove. Nakon toga, pokazala je fotografiju nekoga sa šiškama prije nego što je to označila 'nezgodnom fazom'.

Prema Steph, ove vrste šiški zahtijevaju više održavanja, pa ćete vjerojatno na kraju češće odlaziti u salon i kao rezultat toga trošiti više novca. Nastavila je: "I dodaju dodatni korak vašoj rutini, pa ako želite odvojiti pet minuta i otići, ovo možda nije za vas."

Dodala je i da zavjesa šiške mogu donijeti nepotreban stres ljudima koji već imaju problema s kontrolom svoje kose zbog kovrčavosti. "Ako ne možete podnijeti da vam kosa dodiruje lice, mogle bi vas jako živcirati. Šiške mogu biti teške s masnom kosom jer vam se od šiški može znojiti čelo, a zatim se zamaste. Ako niste sigurni, isprobajte slojeve za uokvirivanje lica inspirirane šiškama zavjesama, poznate i kao vrlo duge zavjesa šiške", savjetovala je.

Kad je netko pitao je li važno ako imate blago opuštenu liniju kose, Steph je rekla da 'ne bi trebalo biti važno ako su pravilno ošišane'. Jedna je žena u komentarima rekla da je, iako je imala gustu kosu, uspjela istrenirati kosu da se nosi sa zavjesama šiškama. Rekla je da je važno sušiti kosu uz korištenje češlja kako bi rubovi bili spušteni. Ako sušite kosu na zraku, upotrijebite kopču kako biste šišku držali spuštenom.

