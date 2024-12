Hrvati namirnice kupuju u susjednim zemljama, ovdje im je preskupo, ministar Primorac: 'To je strašno'

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac izjavio je u četvrtak da apsolutno nema opravdanja za to da hrvatski proizvodi u drugim zemljama budu jeftiniji nego u Hrvatskoj. - Strašno je da cijene u drugim državama, posebno ako je riječ o hrvatskim proizvodima, budu niže u tim drugim državama nego što su to u Hrvatskoj. Čuli smo da takvi slučajevi postoje, smatramo da nema apsolutno nikakvog opravdanja za to - izjavio je Primorac, odgovarajući na pitanje novinara i o tome da hrvatski građani idu u kupnju osnovnih namirnica u susjedne zemlje, poput Slovenije i Italije.

Primorac je ocijenio i da ne stoje teze da su hrvatski proizvodi negdje vani jeftiniji zbog nižih cijena energenata i troškova rada u tim zemljama. Između ostalog, podsjetio je da u Hrvatskoj PDV na dobar dio prehrambenih proizvoda iznosi pet posto, a s druge strane, tu su i troškovi transporta proizvoda u druge zemlje. - Stoga, nema nikakvog razloga da ti proizvodi u nekim drugim državama budu jeftiniji nego u Hrvatskoj - poručio je Primorac u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, gdje je s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom i suradnicima predstavio zakonski paket za unaprjeđenje upravljanja državnim poduzećima.

Primorac je još jednom apelirao na sve poslovne subjekte da razumno utvrđuju cijene, u skladu s društvenom odgovornošću. Šušnjar je izjavio da se i dalje rade analize košarice proizvoda s ograničenim cijenama, no i dodao, odgovarajući na opasku novinara, da jabuke još nisu izuzete iz nje, iako proizvođači signaliziraju da ne mogu biti rentabilni unutar cijene koja je definirana. Naime, Vlada je u sklopu antiinflacijskih mjera odredila 30 proizvoda kojima je ograničila cijene, pa je tako kilogram jabuke "Gala" limitiran na 1,39 eura.

- Mi prije svega vodimo računa i o proizvođačima i građanima, da to bude izbalansiran pristup, a ne da se primjerice odustaje od proizvodnje - napomenuo je Šušnjar. I on je apelirao na trgovce na razumno i odgovorno utvrđivanje cijena, između ostalog podsjetivši da ranije snižavanje PDV-a na hranu nije rezultiralo željenim učincima, s obzirom na to da "neodgovorni trgovci nisu za taj iznos smanjili cijene nego su maksimizirali svoje profite". Ponovio je da i potrošači svaki dan imaju priliku kažnjavati one trgovce koji neopravdano dižu cijene, ne kupujući kod njih. - To je jedan od ključnih i najjačih mehanizama reguliranja cijena - ocijenio je Šušnjar.

