Hrelja ujedinjuje sve umirovljeničke stranke, planiraju pakt sa SDP-om

Šefovi najjačih umirovljeničkih stranaka već neko vrijeme razmišljaju o ujedinjenju u jednu stranku i o zajedničkom izlasku na buduće parlamentarne izbore sa SDP-om.

Više razgovora koji su išli u tom smjeru, ključne hrvatske umirovljeničke stranke već su obavile, razgovaralo se i sa SDP-om, a za desetak dana počet će i najnoviji krug razgovora na Iblerovu trgu kada će HSU, koji vodi Silvano Hrelja, BUZ, koji vodi Milivoj Špika, te SU, koji vodi Lazar Grujić, vodstvu Partije predstaviti i stvarne brojke o tome kako njihove stranke stoje na terenu, koliko imaju članova, organizacija, vijećnika...

Prvi cilj – obiteljske mirovine

Da se ide upravo u smjeru ujedinjenja potvrdio je i Silvano Hrelja, šef HSU-a, jedine parlamentarne umirovljeničke stranke, koja je jučer na sjednici Središnjeg odbora donijela odluku da će primiti sve umirovljeničke stranke koje političko djelovanje žele nastaviti u sklopu HSU-a. Riječ je, dakle, o javnom pozivu svim umirovljeničkim strankama u Hrvatskoj da se ugase, odnosno da nastave političko djelovanje pod okriljem HSU-a.

Hrelja je uvjeren da je to najispravniji potez i jedini način na koji umirovljenička stranka može postati relevantna politička opcija. Drži da tako ujedinjeni, s jasnim programom za umirovljenike, mogu sigurno računati na 100 tisuća glasova birača, koliko je HSU zadnji put dobio 2007. kada je na parlamentarne izbore izišao samostalno. Međutim, od tada do danas mnogo se toga promijenilo. Umirovljeničke je stranke osnivao tko god se toga sjetio pa čak i samo zato da na izbornom listiću uz ime stranke stoji i jedna takva umirovljenička opcija.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

– Danas ih je petnaestak u registru političkih stranaka, no jasno je da većina postoji samo na papiru. Nekoliko ih je ključnih i njima, dođe li do ujedinjenja, nudimo i mjesta potpredsjednika i na nacionalnoj razini i u lokalnim organizacijama – kaže Hrelja i dodaje kako će im prvi cilj nakon ujedinjenja biti da se izbore za obiteljsku mirovinu na zapadnoeuropski način.

Najdalje su u pregovorima, dodaje, došli s BUZ-om i DSU-om, a pregovara se i sa SU-om Lazara Grujića koji cijeloj priči ipak pristupa s dozom opreza.

– Nisam protiv ujedinjenja. Mi ga želimo, ali postupno i pod patronatom SDP-a s kojim već dvije godine jako dobro surađujemo i s kojim smo već daleko odmakli u izradi programa za umirovljenike. Dakle, idemo po redu. Neka se prvo ujedine HSU i BUZ i neka idu sa SDP-om na izbore. Ići ćemo i mi, a bude li suradnja kvalitetna, neka dođe i do konačnog ujedinjenja – kaže Grujić.

S druge strane, šef BUZ-a Milivoj Špika kaže da se o ujedinjenju priča već deset godina i da je konačno došlo vrijeme da se ono i realizira.

– To je jedini način da budemo relevantna opcija i politički faktor. I zato treba započeti s tim procesom koji će trajati i na kraju završiti brisanjem stranaka iz registra. Kada bi postojao samo HSU u kojemu bismo bili svi mi i kada bi nam se otvorio prostor da pokažemo što želimo i znamo, uvjeren sam da bismo premašili prag, odnosno pet posto, a to je 150 do 200 tisuća glasova. Naše biračko tijelo reagira sukladno našem ponašanju. Umirovljenici žele biti politički faktor – kaže Špika.

Izlazak tako ujedinjenih umirovljenika na izbore zajedno sa SDP-om, dodaje, svakako jest opcija jer je jasno da je umirovljenička politika najbliža lijevoj politici.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

– Ne želim prejudicirati, ali mogu potvrditi da smo razgovarali sa SDP-om i da ćemo još razgovarati. Nude nam se i drugi, ali sa SDP-om smo doista daleko odmakli u pregovorima – ističe Špika.

Uostalom, HSU sa SDP-om već otprije ima potpisan sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore, a stali su i uz SDP-ova kandidata za predsjednika države Zorana Milanovića. A isto se, kažu u SDP-u, može uskoro očekivati i od ostalih umirovljeničkih stranaka.

Partner na duže staze

– Sa svima smo u kontaktu i mogu kazati da dobro surađujemo. Sa SU-om radimo već neko vrijeme i oni su podržali SDP i na europskim izborima, a s HSU-om obnovili smo staro partnerstvo. Sve te stranke imaju povijest suradnje, ali novo vrijeme nosi nove saveze i naš cilj doista jest da imamo uza se tu jednu jaku umirovljeničku opciju koja može povući i pet-šest pa i sedam posto glasova i koja nam može biti stabilan partner na duže staze – kaže politički tajnik SDP-a Davorko Vidović.

Koliko bi u SDP-u bili darežljivi prema tako ujedinjenoj umirovljeničkoj opciji?

Nema sumnje da će pregovori o tome biti žestoki, a neslužbeno se u SDP-u čuje da su im spremni dati maksimalno dva ulazna mjesta u Sabor.