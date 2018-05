Horvat: Nikad me nitko neće navesti da kažem bilo što protiv Karamarka

Darko Horvat, dipl. ing. elektrotehnike, po svemu sudeći preuzet će vruć resor gospodarstva u Vladi Andreja Plenkovića. Kao prednost navode i to što je radio u realnom sektoru. Međimurac Horvat već je bio ministar, u kratkoj Vladi Tihomira Oreškovića 2016. bio je zadužen za poduzetništvo i obrt. Neki ga svrstavaju u desnu struju HDZ-a, govore i da je Karamarkov čovjek, a on se na to samo nasmije.

Tko vas je i kada nazvao i pitao hoćete li biti ministar gospodarstva?

Prvi poziv uputio mi je Andrej Plenković u nedjelju.

Što vas je pitao?

Počeli smo razgovarati o tome jesam li u ovom trenutku zainteresiran za resor gospodarstva. Rekao je da se od tri, četiri kandidata koja su bila u optjecaju uži izbor sveo na mene pa bih li odmah u ponedjeljak ujutro u 9 sati došao popiti s njim kratku kavu. Popili smo je i počeli razgovor. Odmah smo se o svemu dogovorili i tražio je moju suglasnost da na Predsjedništvo ode s mojim imenom.

A kad ste se prije te nedjelje čuli? U kakvim ste uopće odnosima s Plenkovićem?

Razgovarali smo, ali ne na temu izvršnih funkcija. Imao sam korektan odnos s njim, no nije to bila dnevna komunikacija. Znate da sam i predsjednik Županijske organizacije stranke u Međimurju, morali smo razgovarati o tekućim stvarima vezanima za stranku. Dakle, naši razgovori posljednjih godinu, godinu i pol nisu bili o nominacijama za funkcije, nego isključivo stranačke prirode. U posljednje vrijeme komunicirali smo relativno često o pripremi stranačkog sabora u subotu, na kojem očekujemo 6000 ljudi. Ja sam i potpredsjednik HDZ-a, jedan od šestero njih, što ljudi također zaboravljaju. Ne možemo zatvoriti oči pred time.

Govori se da pripadate i tzv. desnoj struji u HDZ-u...

Slatko sam se na to nasmijao, to su bili neki žargonski komentari, kao iz izvora unutar HDZ-a, da su Miro Kovač, Antun Kliman i Darko Horvat desna struja. Zna li netko gdje se rodio Miro Kovač? U Podravini. Kliman je iz Istre, a ja iz Međimurja. Ako je to desna struja HDZ-a, onda se mogu samo slatko nasmijati.

Vezano uz komentare da ste desna struja, činjenica je da ste vi podržali Istanbulsku konvenciju.

Tako je. I ja i velika većina Županijskog odbora Međimurske županije podržali smo IK.

Preuzimate važan i težak resor gospodarstva. Što očekujete?

Očekujem jako puno problema. Očekujem fer i korektnu suradnju s vrhom stranke i ljudima u Ministarstvu. Nadam se da ću imati priliku nešto malo promijeniti i dati povjerenje onima s kojima sam imao priliku raditi i dosad i za koje znam da imaju što za reći u tom resoru. To je jedna košara vrućih krumpira. Nisam mađioničar koji će pucnuti prstom i sutra će sve biti riješeno. Idemo redom. Agrokor? Tu smo negdje, imamo 50-ak dana do nagodbe. Petrokemija? Imam neku ideju...

Kakvu ideju?

Tu se mora dogoditi strateško partnerstvo. Petrokemija ne treba biti nešto što će država financirati. To je trgovačko društvo koje ima fantastičan proizvod, a zašto je tako velika razlika između prihoda i rashoda, time bi se netko trebao pozabaviti. U poduzetništvu je matematika vrlo jasna. Kad ti rashodi počnu nadmašivati prihode, priča polako ide prema kraju.

Svojedobno ste izjavili da ste protiv plana Andreja Plenkovića da se preuzimanje upravljačkih prava nad Inom rješava prodajom udjela u HEP-u... Kakav je danas vaš stav o tome?

Rekao sam da jesam za to da vratimo upravljačka prava, odnosno da se za Inu prvo napravi strategija razvoja. Mi moramo znati što od Ine želimo za pet, a što za deset godina. To je jedno, a drugo je da sve energetske kompanije svoje razvojne planove moraju verificirati kod Hrvatske energetske regulatorne agencije. Ne vidim razloga zašto to ne bi morala i Ina? Ako moraju Plinacro, HEP i Janaf, onda će i Ina. Ako svi ti energetski subjekti imaju strateške planove razvoja za pet ili deset godina koji se verificiraju u HERA-i, ne vidim razloga zašto bi Ina bila izuzeta iz svega toga.

Koliko se često čujete s Tomislavom Karamarkom?

Ne pamtim kad smo se zadnji put čuli. Hm... Popili smo kavu kad je bio u posjetu tvrtki Šestan-Busch u Prelogu. Bio sam pozvan i odazvao sam se. O cijeloj toj priči jesam li Karamarkov čovjek ili ne reći ću ovo: ja sam bio ministar u Vladi HDZ-a. Nikad me nitko neće navesti na to da kažem bilo što protiv Karamarka ili da se sramim bilo čega oko participacije u toj Vladi. Nemojte zaboraviti da je gospodarski razvoj u posljednjih deset godina iznad tri posto Hrvatska imala jedino 2016. Volio bih da me novinari jednom pitaju zašto.

Hajde, zašto?

Te je godine posredovanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, HBOR-a i HPB-a u segment mikro, malih i srednjih trgovačkih društava samo u investicije otišlo više od 16 milijardi kuna. To je velik doprinos gospodarskom razvoju. Stvorili smo okvire da kapital za poduzetnike bude po cijeni od 0,5 posto. Sad, eto, i u poljoprivredni sektor idu mali zajmovi s kamatom od 0,5 posto. Na tome ću inzistirati. Hrvatski poduzetnici ne zavređuju maltretiranje s kamatama od 5, 6 ili 7 posto zato što je to već početak nekonkurentnosti jer su njihovi konkurenti i u Hrvatskoj, koji su u stranom vlasništvu, i u zemljama u okruženju, već u startu s kreditima u prednosti. Nama HBOR ne treba kao posrednik u kreditiranju, nego kao direktni kreditor, i to s kamatom koja će biti na razini jedan posto. Isto tako i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i HPB.

Tko će vas zamijeniti u Saboru?

Uzeli smo si malo vremena za odluku, no po meni bi logičan nasljednik bila Sunčana Glavak. Ona ima vrlo bitnu poziciju, dužnosnica je u Vladi kao glasnogovornica i, hoće li se u dogovoru s premijerom odlučiti postati zastupnica ili ostati glasnogovornica, dat ćemo joj nekoliko dana da odluči. Poduzetnica Nikolina Babić izrazila je želju da ne ide u Sabor, a ako to ne bude ni Sunčana, onda će u Sabor Dražen Srpak.

Koliko je afera Hotmail naštetila HDZ-u?

Puno je tu više novinarskih nagađanja, tendencioznih izjava i napisa nego što je štete za stranku ili hrvatsko gospodarstvo. Činjenica je da štete za gospodarstvo neće biti, ili će biti minimalna, ako ova priča oko Agrokora završi nagodbom i ako napravimo clean start pa Agrokor počne funkcionirati na zdrav način.