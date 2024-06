HOPS: Korisnici dobili struju u roku dva do tri sata

Direktor Sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a izjavio je u petak da su u roku od od dva do tri sata od početka poremećaja sa strujom svi potrošači u Hrvatskoj bili ponovno napojeni. "Zadnje što znam da je dio potrošača u Kaštelima i oko Knina dobio električnu energiju", rekao je za središnji Dnevnik HRT-a direktor elektroenergetskog sustava Danko Blažević.

Pojasnio je da se dogodio nesretni splet okolnosti te su dva dalekovoda, jedan u Crnoj Gori, drugi u Albaniji u kratkom vremenu ispala iz pogona. Dodao je da njihove kolege u BiH imaju problema s povratkom termoelektrana u pogon. "Hidroelektrane srazmjerno brzo se vraćaju u pogon, ali termoelektrane trebaju malo više, tako da vjerujemo da će i kod njih biti u redu", zaključio je Blažević za HRT.

Uzrok prekida opskrbe strujom zbog kojeg su oko 12,30 sati bez struje su ostali dijelovi Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Albanije još nije službeno potvrđen. Bez struje je na par sati ostala Dalmacija od Zadra do Dubrovnika što je dovelo do nesnosnih gužvi na gradskim cestama, a zbog vanjskih temperatura od plus 40 neki su u stanovima mjerili i desetak stupnjeva više temperature. Problema je bilo i s kartičnim plaćanjem i liftovima.

Hrvatska elektroprivreda (HEP) ranije je izvijestila da je prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske, to jest Dalmaciji, izazvao međunarodni poremećaj koji je zahvatio više zemalja. Blažević je rekao da se za istragu takvih incidenata na europskoj razini osnivaju tzv. ekspert paneli, a predviđeno vrijeme istrage je šest mjeseci.

HEP je nakon pada sustava radi ublažavanja problema međunarodnog prekida opskrbe električnom energijom stavio u puni pogon sve svoje proizvodne kapacitete kako bi se osigurala opskrba električnom energijom građana u što kraćem vremenskom roku.