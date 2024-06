Nezapamćeni kolaps na Balkanu: Nema struje u Dalmaciji i većini BiH, sve počelo u Crnoj Gori?

*Niz gradova oko 12.30 sati ostao bez struje

*Pogođeni Split, Omiš, Zadar, Solin...

*Stranice HEP-a su pale

Tijek događaja:

13:28 - Kako Hina neslužbeno doznaje iz Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, dogodio se raspad elektroenergetske mreže kroz tri države - prvo je krenulo iz Crne Gore, potom je prekid struje zahvatio Bosnu i Hercegovinu, a zatim i dio Hrvatske - cijelu Dalmaciju, pa sve do Rijeke, navodno do trafostanice Brinje.

Kako doznaje Hina, još se nikad dosad nije dogodio raspad elektroenergetskog sustava kroz tri države. Također, saznajemo da trenutno dispečeri frenetično razgovaraju jedni s drugima, država s državom, da se utvrdi što se dogodilo i da se donese plan sanacije, jer nijedna država se ne može izolirati po pitanju opskrbe strujom budući da su svi povezani s dalekovodima.

Uzrok još nije poznat, zasad se špekulira da je zbog visokih temperatura skočila potrošnja te da je sustav u jednom trenutku srušen.

13:20 - Iz Grada Splita uputili su apel građanima da zbog električnih poteškoća racionalno koriste vodu. "S obzirom na na prekid u dostavi električne energije, mole se građani da racionalno troše vodu kako ne bi došlo do poteškoća u opskrbi." piše na Facebook stranici Grada Splita.

13:13 - Poseban kolaps nastao je u Splitu gdje ne rade semafori, što je izazvalo prometni kaos širom grada. Konstantno se čuju sirene hitnih službi, a ulicama prolaze i vatrogasna vozila pod sirenama, javlja Slobodna Dalmacija.

>>> FOTO Pogledajte prometni kolaps koji je nastao u Splitu nakon nestanka struje

13:06 - Veći kvar Hrvatskog operatera prijenosnog sustava (HOPS) uzrokovao je ovog petka nestanak struje u brojnim gradovima Dalmacije. Naime, bez struje su ostali Split, Zadar, Omiš, pa čak i veći dio Bosne i Hercegovine. "Možemo samo potvrditi da je došlo do većeg kvara na trafostanici te da smo dobili brojne upite korisnika iz Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Kolege rade na otklanjanju kvara" javili su iz HEP-a. Više pročitajte OVDJE.

13:05 - Struje nema ni u dijelu Slavonije, konkretno u Vinkovcima i Slavonskom Brodu.

“Zbog nestanka električne energije na širem području došlo je do prekida ili otežane vodoopskrbe na distribucijskom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., a korisnici su se vodom opskrbljivali iz vodosprema Vinkovci, Retkovci i Nuštar koje imaju svoje agregate. Prilikom nestanka električne energije došlo je i do prekida komunikacije između lokacija no taj je problem riješen i započelo je punjenje cjevovoda. Normalizacija vodoopskrbe očekuje se do 13:30 sati”, priopćili su iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.

13:04 - Problem je ispad na mreži Crnogorskog elektroprijenosnog sustava, prema kratkom priopćenju na Facebook stranici CEDIS-a. Također, izbio je požar na jednom od dalekovoda. Nije poznato kada bi problem mogao biti riješen, piše pobjeda.me. Bez struje je, navode, i Zeta.

13:00 - Struje nema širom Crne Gore. Izbio je požar na dalekovodu, javlja portalanalitika.me. Struje nema u Budvi, Baru, Risnu, Podgorici...

12:50 - Dnevni avaz piše kako dobar dio BiH nema struje. Električne energije nema u Sarajevu, Goraždu, Živinicama, Lukavcu, Maglaju, Banjoj Luci, Prnjavoru, Kotor Varošu, Derventi i brojnim drugim gradovima.

12:49 - Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje kako je riječ o dosad neviđenom kvaru koji je krenuo iz Crne Gore.

12:40 - Čitatatelji nam javljaju kako ne rade ni semafori na cestama.

12.30 - 'Odjednom je sve uhihnulo', javljaju nam čitatelji iz Splita, Omiša, Zadra... Kažu kako je oko 12.30 nestalo struje. Dalmatinci se žale i na društvenim mrežama. Stranica HEP-a je pala i ne može se doći do informacije.