Holy o Bernardiću: Bila sam gruba prema njemu, rekao je 'dereš me svojski'

Mirela Holy, kandidatkinja SDP-a na nedavnim europarlamentarnim izborima otvoreno je u emisiji "U mreži politike" Mreže TV govorila o svom odnosu sa Davorom Bernardićem, a komentirala je i najavu kandidature svog bivšeg šefa Zorana Milanovića za predsjednika države.

- Pogrešno je da na pitanje novinara nije izričito odgovorio da je kandidat ljevice. Život vam je takav da ako previše kalkulirate onda se ne svidite nikome. On ima šanse postati predsjednik, ali jednino ako okupi ljevicu i lijevi centar – izjavila je Holy.

Svoj odnos sa Zoranom Milanovićem ocijenila je vrlo turbulentnim, dodavši kako ju je razoračao kao političar jer nije provodio reforme, a da je ekonomsku politiku vodio kao i HDZ po neoliberalnom modelu.

- Najviše mu zamjeram što mandat premijera nije iskoristio da promijeni Hrvatsku, a za to je imao fenomenalnu šansu. Najvažnije reforme koje u Hrvatskoj treba provesti su reforma javne uprave, teritorijalnog ustroja i pravosuđa. Da je to napravljeno, nakon njegovog mandata kao premijera Hrvatska ne bi otišla nekoliko koraka unatrag – kazala je.

'Bernardić je mene stojički otrpio'

- Davor Bernardić me zamolio da im pomognem u programsko-političkoj transformaciji prema crveno-zelenoj, agendi održivog razvoja. Tom prilikom kada mi je predložio da budem kandidatkinja na listi, ja sam bila jako iznenađena. Rekla sam mu jesi li ti svjestan Davore da sam ja tebe vrlo žestoko kritizirala, na što mi je on rekao 'dereš me svojski'. Bila sam vrlo gruba prema njemu, rekla sam mu da je napravio cijeli niz pogrešnih poteza, da mu mediji nisu bili skloni od samog početka, da su ga dočekali na nož, ali da niti on nije bio jako mudar, okružio se s lošim ljudima i kako je dosta toga trebao raditi drugačije – ispričala je.

Urednik i voditelj Miljenko Milanović gošću je upitao je li dobitna kombinacija Davora Bernardića ta što je složio listu za EU izbore i s ljudima koji su ga otvoreno kritizirali pa je i njih dobio na svoju stranu. Holy je odgovorila potvrdno.

- Mislim da mu je to bila dobra stvar, da nije išao na daljnju podijelu stranke već s varijantom sigurne i jake liste s prepoznatljivim imenima – naglasila je.

Dogodio se obrat, obračun je završio pomirbom

- Čekali su se rezultati europskih izbora kao svojevrstan obračun sa Bernardićem. Očekivalo se da će SDP na izborima postići loše rezultate, a da će to biti okidač koji će pokrenuti proces opoziva Davora Bernardića. Čini mi se nakon svega da su se sukobi ipak smirili, a u čemu je pomogla kandidatura Zorana Milanovića. Bernardićev prijedlog za njegovu kandidaturu pacificirao je oporbu unutar stranke blisku upravo bivšem predsjedniku stranke – rekla je Holy.

Hoće li se vratiti u SDP?

Na pitanje hoće li se vratiti u bivšu stranku i jel li dobila poziv od Bernardića, kazala je kako je poziv dobivala već nekoliko puta, ali da to nije niti neće prihvatiti.

- Vezano uz tu odluku sam imala uspone i padove. Ja jako volim politiku, ona je meni najljepši posao na svijetu jer njime možete mijenjati društvo. U SDP-u ću postati predsjednica Savjeta za zeleni razvoj, ali nemam ambiciju biti i članica stranke. Ja nisam dobar materijal za članicu stranke jer ne konformiram autoritetima. Imam jake stavove i nisam sklona od njih odstupati, a u strankama se očekuje barem minimum poštovanja autoriteta predsjednika stranke. Ono što je meni glupo ja to neću podržavati – istaknula je.

Etiketa i 'zelene talibanke'

Holy žali nad sudbinom Oraha jer za njega kaže kako je imao kvalitetan idelistički koncept, ali da ga ljudi nisu razumjeli jer je bio iznad svog vremena.

- Ja sam tu najviše odgovorna s obzirom da sam Orah osmislila i inicirala, ali vi ne možete imati idealnu stranku u društvu koje je daleko od idealnog. Za ono što su danas glavne teme ja sam nekad dobivala etikete zelene talibanke, potpuno sulude političarke. Na kraju se pokazalo da sam bila u pravu – zaključila je Holy.

O prijetnjama smrću i pritiscima lobija

Osvrnula se na prijetnje smrću koje je dobivala dok je bila ministrica zaštite okoliša zbog inzistiranja na provođenju reformi u području gospodarenja otpadom.

- Bila sam izložena i prijetnjama smrću i određenim političkim pritiscima. Bez obzira što je moja pozicija u Vladi bila jako slaba jer za njih je ministrica za zaštitu okoliša poprilici bila ministrica za zaštitu pčela, bumbara i ptica. Bili su šokirani kada su shvatili da je Ministarstvo zaštite okoliša to koje odlučuje hoće li se ili ne realizirati projekti koji su bili zanimljivi velikim dečkima u politici. Ta tvrdoglava ministrica je počela raditi probleme i to se nije svidjelo niti prvom potpredsjedniku Vlade Radimiru Čačiću, ali niti premijeru kojemu sam titrala po živcima jer sam mu bila problem nemira unutar Vlade, a Čačić je bio najvažniji koalicijski partner – kazala je.

Oporavlja se od prometne nesreće

- Imala sam luđačku sreću kada sam sa skutera prije tri tjedna pala pod automobil koji se u koloni kretao iz suprotnog smjera. Bila sam neodgovorna pa sam po kišnom vremenu krenula sa skuterom na posao. Fizijatrica kaže da će oporavak trajati 12 tjedana – istaknula je.