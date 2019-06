'Karakter ga navodi da bude svađalica, a to nije osobina koja se očekuje od predsjednika'

Zoran Milanović potvrđen je za SDP-ova predsjedničkog kandidata, a on će u utrku za Pantovčak krenuti sa sloganom “Predsjednik s karakterom”, zbog čijeg ga je vizualnog izgleda za krađu optužio Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku.

– Milanovićev je slogan više kritika postojeće situacije, postojeće osobe na toj funkciji, nego što je to najava onoga što će on ponuditi. On zapravo šalje poruku predsjednici da se ne izjašnjava jasno i dovoljno čvrsto, a to je očito ono što ljudi žele i što im treba, a da je on kandidat koji to može ostvariti. Predsjednik mora slati jasne poruke, brinuti se o kredibilitetu, ali ujedno se mora brinuti i kakve odnose gradi sa svojim građanima, biračima, susjedima i drugim državama u svijetu – prokomentirala je komunikologinja Smiljana Leinert Novosel.

Na Milanovićev slogan i Hasanbegovićevu optužbu osvrnuo se i analitičar Žarko Puhovski kazavši: – To je odličan slogan. Karakterizira ga jer je on čovjek s karakterom, što je njegova prednost i nedostatak. On je čovjek kojeg karakter navodi da bude svađalica, a to nije baš osobina koja se očekuje od predsjednika države, već od ministra, premijera ili šefa oporbe. U odnosu na predsjednicu Milanović hoće reći da ona nema karaktera, a on ga ima. No to ga uvlači u poziciju koja je tradicionalno desničarska, koja vjeruje u to da su muškarci intelektualno i karakterno superiorni ženama, a desnica vjerojatno neće glasati za Milanovića. Ljevica bi mogla, ali ona ne prihvaća te stereotipe, i tu je problem njegove kandidature. Hasanbegović je pak trenutačno posve sporedan glumac na javnoj sceni i to što govori posve je nevažno.