Hoće li njemački ponos pasti u strane ruke: To bi europskom divu bio nesaglediv udarac

Volkswagen (VW) je njemački proizvođač automobila, ali on djeluje globalno i ovisi o mnogim drugim zemljama kako bi svoje proizvodne linije održao u pogonu. Godine 2023. VW – najveći od dvanaest brendova Volkswagen koncerna – proizveo je diljem svijeta preko 4,8 milijuna osobnih automobila i ostvario prihod od preko 86 milijardi eura (90,2 milijarde dolara), što je povećanje od 17 posto u usporedbi s prethodnom godinom. To proizlazi iz godišnjeg izvještaja objavljenog u ožujku 2024.

Ali ta dobra vremena su prošlost. Tržište se u međuvremenu znatno promijenilo, posebno kod električnih vozila. A tu su i pogrešne procjene menadžmenta VW-a, koje ugrožavaju uspjeh poduzeća. Potražnja za novim vozilima u Europi pada i možda nikada više neće doseći razinu prije pandemije koronavirusa, kada je prodavano 17 milijuna vozila godišnje. Potražnja za VW vozilima posebno je pala otkako kineski konkurenti preuzimaju globalno tržište električnih vozila, piše Deutsche Welle.

U prvih devet mjeseci prošle godine VW je diljem svijeta prodao 2,26 milijuna vozila. To je nešto više nego u istom razdoblju prethodne godine i prihod je blago porastao. Međutim, operativna dobit je, prema navodima koncerna, pala za gotovo 37 posto s 2,12 milijardi eura u prva tri tromjesečja 2023. na 1,34 milijarde eura u istom razdoblju prošle godine. Razlog: viši fiksni troškovi i restrukturiranje.

Kod kuće u Njemačkoj u VW-u vlada napeta situacija. Poduzeće je najavilo drastične rezove. Rast cijena energije nakon prestanka ruskih isporuka plina, kineska konkurencija, visoki troškovi njemačke radne snage i prijeteće američke carine zahtijevaju promjenu smjera. Kako je tvrtka priopćila 20. prosinca prošle godine, sa sindikatima je postignut dogovor o postupnom ukidanju 35.000 radnih mjesta, dok će preostali zaposlenici VW-a u Njemačkoj u nadolazećim godinama morati odustati od povećanja plaća i bonusa.

VW zapošljava 76.000 radnika u Njemačkoj i dodatnih 63.000 diljem svijeta. Bilo zbog blizine kupcima ili zbog jeftinije radne snage – poduzeće raspolaže velikom mrežom proizvodnih lokacija diljem svijeta. Osim u Njemačkoj trenutno postoje proizvodni pogoni u Poljskoj, Španjolskoj, Portugalu i Slovačkoj.

Nakon invazije na Ukrajinu 2022. zatvoreni su svi pogoni u Rusiji, uključujući jednu veliku tvornicu, i zaustavljen je uvoz. Godinu dana kasnije, VW je prodao svu svoju imovinu u toj zemlji, kao i drugi europski proizvođači automobila. Planirana tvornica u Turskoj nije realizirana zbog pandemije COVID-a 19. Osim toga, VW proizvodi vozila u Argentini, Brazilu, Meksiku, SAD-u, Kini, Indiji i Južnoafričkoj Republici. Izvan Europe najveće VW-ove investicije nalaze se u Kini, a zatim slijede Meksiko i Brazil.

Prva tvornica VW-a izvan Njemačke otvorena je prije sedam desetljeća u dalekom Brazilu. Danas je Volkswagen do Brasil, prema navodima tvrtke, najveći proizvođač u toj zemlji. Prošle godine proizvedeno je 25-milijunto vozilo. Iako je na Južnu Ameriku 2023. otpadalo samo osam posto prodaje, VW je trenutno jako ovisan o Brazilu. Tvrtka ondje uživa veliki ugled i veliki dio vozila na brazilskim cestama dolazi iz Volkswagena. Osim toga, prodaja raste. Te pozitivne vijesti iz Brazila donekle su olakšale situaciju za koncern. Ali tržište je premalo da bi nadoknadilo gubitke u drugim regijama – i konkurencija nije daleko.

Iako je Sjeverna Amerika 2023. činila nešto više od deset posto VW-ove prodaje, to je ključno tržište. Ali to je također i teško tržište, koje bi moglo postati još teže ako SAD uvede carine na vozila proizvedena u inozemstvu. Volkswagen ima tvornicu u američkoj saveznoj državi Tennessee. No budući da VW računa i na jeftiniju radnu snagu te slobodan protok robe unutar sjevernoameričke zone slobodne trgovine USMCA, poduzeće ima i veliku tvornicu u Meksiku. No ta bi strategija mogla biti narušena novim američkim carinama. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump je izjavio: "Želim da njemačke automobilske kompanije postanu američke automobilske kompanije. Želim da grade svoje tvornice ovdje."

Njemački proizvođači automobila proizvode u SAD-u razna vozila. Mnoga su namijenjena lokalnom tržištu, a druga izvozu. No Volkswagen je unatoč tome ovisan i o europskom uvozu kako bi u potpunosti zadovoljio potražnju u SAD-u. Trumpove prijetnje carinama mogle bi dodatno ugroziti poslovni rezultat VW koncerna. Godinama je Volkswagen polagao velike nade u poslovanje u Kini i s njom. Tijekom posljednjeg desetljeća koncern se oslanjao na tu zemlju jer mu je omogućavala veliki rast prodaje i širenje proizvodnih kapaciteta. Oboje je sada ugroženo, a kineski san VW-a bi mogao biti završen.

Godine 2019. VW je bio najveći proizvođač automobila u Kini i imao je tržišni udio od 19 posto na tada najvećem svjetskom automobilskom tržištu. Za VW je Kina bila najvažnija i najprofitabilnija regija, na koju je otpadala trećina ukupnog prihoda i velik dio dobiti. Danas VW u Kini ima tržišni udio od 14 posto, a trend je padajući. Domaći kineski konkurenti prodaju sve više vozila. Oni su osobito dobri u proizvodnji jeftinih električnih automobila koji su popularni među kupcima – toliko jeftini da Kanada, SAD i EU odnedavno uvode dodatne carine na kineska električna vozila. Kina je danas najveći svjetski izvoznik automobila i manje nego ikada ovisna o stranim modelima. Unatoč svojoj dugoj povijesti i globalnoj prisutnosti, Volkswagen nije imun na padove. Kako bi uspješno savladao sljedeće velike promjene koncern se mora prilagoditi i pritom uzeti u obzir carine, različitost tržišta te kinesku konkurenciju, koja nevjerojatnom brzinom sustiže VW.

