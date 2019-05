Hoće li eutanazirati Vincenta Lamberta, odlučit će odbor UN-a

Vincent Lambert (42), čovjek koji je nakon prometne nesreće 2008. ostao kvadriplegičar s minimalnom prisutnošću svijesti, podijelilo je i Francusku i njegovu vlastitu obitelj. Još prije šest godine liječnici, koji su se tada već godinama trudili poboljšati njegovo stanje, obitelji su savjetovali da donesu odluku o tome hoće li Vincenta i dalje držati na životu.

Njegova supruga Rachel, koja je ujedno Vincentova zakonska skrbnica, tada je kazala kao on sam ne bi želio živjeti u takvom stanju i pristala je da mu se prestane davati hrana i voda te da ga se stavi u stanje duboke sedacije. No njegovi roditelji i još dvoje braće na to nisu pristali i tada je započela pravna bitka koja još nije okončana. Sve je došlo i do Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, koji je donio odluku u korist Vincentove supruge. Njega su liječnici u ponedjeljak prestali hraniti, no već jučer stigla je sudska odluka o tome da se vrati sonda i da on opet počne dobivati hranu i tekućinu.

Iako diše bez respiratora, oštećenja mozga su takva da nije moguće da mu ikada bude bolje. Hranu i tekućinu dobiva kroz gastičku sondu, razina svijesti je takva da ponekad otvori oči. Njegova supruga, željela je da ga se prestane umjetno održavati na životu, a u tome su joj se pridružilo i šestero njegove braće i sestara te jedan nećak. No roditelji Pierre i Vivianne i još dvojica braće tomu su se usprotivili i započeli sudsku bitku. Kao konzervativni katolici smatraju da se nijedan život ne treba okončati nasilno ili eutanazijom, a 2015. čak su ne jednom crkvenom kanalu na YouTubeu prikazali snimku na kojoj se navodno vidi kako otvara oči i reagira na članove obitelji. No liječnici su tada kazali da ta snimka ne pokazuje realno stanje stvari i kako služi isključivo tome da se stvori pogrešan dojam u javnosti.

Visoki prizivni sud u Parizu donio je odluku da Vincenta treba ponovno staviti na održavanje života sve dok se ne izjasni UN-ov Odbor za prava osoba s invalidnošću. Njegovi roditelji smatraju to svojom velikom pobjedom u bitki za sinov život.