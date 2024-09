Hoće li doći do novog rasta cijena? Struja i plin poskupjet će 10%, evo što kažu stručnjaci o tome

Struja i plin za kućanstva te za malo i srednje poduzetništvo kroz narednih će šest mjeseci poskupjeti za 10 posto. Rezultat je to novog paketa Vladinih mjera kojim se i dalje zadržavaju subvencije na energente, ali u manjem opsegu nego dosad.

Danas je donesenim paketom Vlada je za zaštitu kućanstava i gospodarstva osigurala nešto manje od 248 milijuna eura, a prioriteti su i dalje, kako je na sjednici istaknuo premijer Andrej Plenković, zadržati nisku cijenu energenata i zaštititi najranjivije skupine građana. Premijer je pritom naglasio i kako je novi paket dogovoren s koalicijskim partnerima i predstavljen socijalnim partnerima, sindikatima i poslodavcima.

100 eura manje za struju

Što se tiče struje, Plenković je istaknuo kako se novim paketom nastavljaju subvencionirati kućanstva, poduzetništvo i drugi, ali kako će struja, s obzirom na to da se države Europske unije postupno povlače iz politike intervencionizma i potpore građanima i gospodarstvu, kroz narednih pola godine morati poskupjeti. U studenom će tako računi za struju biti veći za 6,5 posto, a ostatak povećanja planiran je za početak iduće godine i trebao bi se osjetiti na računima u veljači.

VEZANI ČLANCI:

Vlada je izračunala i kako će njezinim novim mjerama prosječni godišnji trošak kućanstava za struju biti 482 eura, što je i dalje značajno manje od 584 eura, koliki bi bio trošak 3000 kilovatsata po tržišnim cijenama, kad bi se subvencije u potpunosti ukinule.

Poskupljenje od ukupno 10 posto u narednih šest mjeseci čeka nas i kad je riječ o plinu, no Vlada i tu ističe da će trošak za kućanstva biti manji u odnosu na tržišnu cijenu, koja bi za prosječno kućanstvo u Zagrebu godišnje iznosila 680, a s Vladinim će mjerama iznositi 595 eura. Toplinska energija za 159 tisuća kupaca godišnje će prosječno iznositi 315 eura, a bez ovih mjera iznosila bi 377, a sa subvencijom 315 eura, ističu u Vladi, čiji se drugi dio paketa odnosi na potpore najosjetljivijim društvenim skupinama. U sklopu tog dijela, Vlada je predvidjela naknade za ugrožene kupce energenata, kojih je po službenim podatcima ukupno 88.500. Oni će primati mjesečnu naknadu od 70 eura po osobi, i to putem vaučera. Uz to, paketom je predviđena i naknada za ublažavanje porasta troška energije za pružatelje socijalnih usluga, i to u rasponu od 70 do 540 eura mjesečno.

Na novčanu pomoć mogu računati i umirovljenici, za koje je Vlada predvidjela novi krug, deveti po redu, jednokratnih potpora, a dobit će ih umirovljenici s mirovinama do 840 eura, njih ukupno 760 tisuća. Umirovljenici s mirovinama do 350 eura dobit će 160 eura, od 350 do 500 - 120 eura, od 500 do 650 - 80 i od 650 do 840 eura 60 eura potpore.

>>> FOTO Paket mjera Vlade

Za studente je predviđeno 4,5 milijuna eura za subvenicioniranje studentske prehrane, a za 13 tisuća nezaposlenih hrvatskih branitelja jednokratna potpora je 100 eura. Novi Vladin paket mjera jučer je naišao na odobravanje gospodarstvenika. Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber Hini je tako kazala kako su poslodavci za ukidanje politike intervencionizma te kako ne očekuju da će najavljeno povećanje cijena struje i plina izazvati novi val poskupljenja. Weber podsjeća da većina hrvatskog gospodarstva već više od godinu dana funkcionira u tržišnom režimu u pogledu plaćanja troškova energije.

– Poduzetnici, najveći potrošači i najveći poslodavci, već godinu i pol dana plaćaju tržišne cijene električne energije – ističe Weber, koja pozitivnim smatra nastavak subvencija za male, mikro poduzetnike i obrte. Ističe, međutim, kako je želja poslodavaca vidjeti približavanje Vladine energetske politike onoj koju provodi većina europskih država, a to je, kaže, niža cijena električne energije za gospodarstvo od cijene za kućanstva. Weber je uvjerena kako bi to potaknulo konkurentnost gospodarstva.

>>> VIDEO Tomislav Tomašević o natječajima i opskrbi plina

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Subvencije koje smo vidjeli zadnjih nekoliko godina nisu besplatne. To smo sve platili mi – poslodavci i kućanstva, tako da ima smisla krenuti lagano s izlazom iz intervencionističkih mjera – kaže Weber i predlaže da iznosi iz proračuna koji su se trošili za subvencioniranje budu selektivni.

Na tržišne postavke

Novi Vladin paket mjera podržala je i Hrvatska gospodarska komora, iz koje je također procijenjeno kako Vlada nastavlja štititi najranjivije skupine građana, uključujući mikro i mala poduzeća.

– S obzirom na stabilizaciju cijena energenata i jenjavanje inflacije, pozdravljamo mjere Vlade koje idu u smjeru postupnog smanjenja subvencija za energente. Očekujemo da će u narednom razdoblju porasti svijest o potrebi racionalnije potrošnje energenata te očekujemo nastavak rada na smanjenju uvozne ovisnosti o energentima – stoji u priopćenju HGK-a. Procjenjuje se i kako se s trendom nastavka smanjenja subvencija, ekonomija vraća na tržišne postavke, što je, drže u HGK, najbolji jamac investicijama i dugoročnoj konkurentnosti gospodarstva. HGK uz to procjenjuje i kako je ključan nastavak postupnog ukidanja subvencija kako bi se ograničili inflatorni pritisci.

>>> FOTO U Hrvatskoj se nalazi najuža ulica na svijetu: Znate li gdje je?