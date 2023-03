Heretic feast na Veliku subotu izazvao bunu u Kutini - traži se zabrana koncerta

Heretic Feast, extreme metal festival, koji se u Kutini treba održati u subotu , 8. travnja, izazvao je veliku podjelu u kutinskoj javnosti, obzirom da pojedinci žele zabranu festivala koji se održava na Veliku subotu, uoči Uskrsa, a ikonografija ovog metal festivala, smatraju oni, nije primjerena tom blagdanu. Festival organizira udruga Oko društva u kutinskom klubu „Baraka“ uz potporu Grada Kutine.

„U noći s Velike subote na Uskrs će biti organizirani heretic festival, tako se zove. Kad smo vidjeli letak u kojem se predstavljaju bendovi, očito je to diskriminacija nas kršćana jer je od svih vikenda izabran baš najsvetiji vikend u kršćanstvu, a tada bi se na festivalu prizivale sile tame. Jer to piše u reklamnom letku za festival. Trebale bi nastupiti grupe, citiram, „koje prihvaćaju tamu“, „čiji su materijali snimljeni za slavlje smrti“, drugi žele „krvarenje zemaljskih duša poganim spojevima iskovanim ispod 666 čekića“, jedan bend se hvali da koristi u nastupima rekvizite poput krvi, kostiju i svijeća, a drugi su „nemilosrdno usmjereni drobljenju abrahamovskih dogmi - svirepa crna smrt“. Normalno da to kod nas kršćana izaziva nelagodu, posebno zbog datuma koji sigurno nije bez veze izabran.“ – rekao je vijećnik HSS-a u kutinskom Gradskom vijeću Dragutin Vagner, koji je i pokrenuo akciju u kojoj zahtijeva „ako ništa drugo“, da se festival pomakne na neki drugi datum.

„Nemam ništa protiv toga da se mladi zabavljaju, većina su u Kutini kršćani, i u Vijeću isto. Ja sam treći mandat u Vijeću i cijelo to vrijeme podržavamo uređenje Barake, znajući da je tu alternativna scena. Nije ona problem, ali smatramo da je ovo diskriminacija nas kršćana jer se u pjesmama i amblemima koje koriste te grupe nalaze naopaki križevi i druga sotonistička ikonografija. Diskriminacija je u tome što se na najsvetiji dan pozivaju sile tame. Pljuvanje je to po našim vrijednostima.“ – rekao je Vagner.

Heretic Feast, prvi kutinski extreme metal festival, osmišljen je, ističe se u najavi, s ciljem buđenja alternativne scene u Kutini i regiji. „Ovaj put odlazimo na mračniju, crniju stranu, gdje će se prigodno okupiti gomila bijesnih heretika. Već godinama nismo svjedočili većem događaju na prostoru Barake, te je ovo prvi festival nakon pandemije.“ – dodaju organizatori koji ipak letak i najavu kojim se opisuju bendovi koji nastupaju i poziva na festival opisuju kao reklamu kojom žele privući pozornost na događaj. „Nije nam cilj provokacija, ovaj vikend je izabran najviše zbog toga što su to praznici kada su ljudi najslobodniji, imaju najviše vremena. Ljudi se žele zabavljati, pogotovo sad kad gledate kakva je situacija u svijetu, svi žele odmoriti se od toga. Svatko ima svoju glazbu, voli umjetnost koju voli, a mi nismo nikoga imali namjeru izazivati ili provocirati. To su sad neki politički pokušaji da se osvoje neki bodovi, a iskorištavaju udruge koje nemaju veze s politikom.“ – rekao je Ivor Harmicar iz udruge „Oko društva“ koji ističe kako su reakcije mladih u Kutini na najave festivala bile odlične jer se napokon nešto događa u Kutini, nakon dugo vremena.

„Promjena datuma nije više moguća, 10 je bendova s 44 člana, mi smo ih rezervirali, imaju i druge datume po Europi i regiji. Ponavljam, nema nikakve provokacije, a u ovoj glazbi je ikonografija takva kakva je, kao u punku, narodnoj glazbi ili bilo kojoj drugoj vrsti glazbe.“ – dodao je Harmicar.

HSS-ov Vagner ipak smatra da je, uz dobru volju, promjena datuma moguća te će do velikog tjedna nastojati utjecati da se koncert ne održi na zakazan datum. „Mi smatramo da je to diskriminacija, ali kod nas je normalno ako maltretiraš većinu da je to prihvatljivo, ali to nije prihvatljivo. Recimo, Hitler je bio sotona, a što bi bilo da uzmete bendove koji su antižidovski nastrojeni, pjevaju protiv Židova, pozivaju na nasilje i to naprave na Dan žrtava holokausta. Bi li to bilo uvredljivo Židovima? Nama je, maknite taj datum, dajte malo mira da uživamo u našem najvećem blagdanu, samo to.“ – dodaje Dragutin Vagner koji je i od gradske uprave tražio informaciju s koliko je novca Grad sufinancirao ovaj festival.

Župnik kutinske župe BDM Snježne preč. Vladimir Hren objasnio je da ih, kao crkvenu zajednicu, najava festivala u Baraka Kutina 8. travnja žalosti, ali da će jedna od nakana svih molitava i križnih puteva tijekom cijele korizme biti i ona da se spomenuti koncert ne održi. Također, na društvenim mrežama su i izvan Kutine pokrenute peticije za zabranu koncerta.