Mladi bi radije cajke nego Majke: Je li zabranjivanjem koncerata otvorena Pandorina kutija?

Predsjedniku države idu na živce. Bole ga čak i kosti od njih, kao što su ga nekad od sjedenja u Saboru boljele prepone. No ne bi ih zabranjivao. Osječki gradonačelnik ne želi ih u svoju butigu, kao ni pulski. No cajke su među nama i ponovno izazivaju polemiku treba li ih zabraniti ili ne. Ili ih možda nekako marginalizirati. Možda se praviti da ne postoje pa će same od sebe nestati, implodirati? Uglavnom, s cajkama, ili pristojnije rečeno, s turbofolk glazbom, ako ništa drugo, nikad nije dosadno. Doista podižu strasti, niske ili visoke...



Sve je, a neki tvrde zbog skupljanja političkih bodova i nacionalne vidljivosti, zakuhao pulski gradonačelnik, dakle političar Filip Zoričić, koji je zabranio koncert pjevača Duška Kuliša i gostiju u već zakupljenoj gradskoj sportskoj dvorani. Organizatori glazbenog projekta “Hiljadarka” kažu da su ugovor o zakupu potpisali još u listopadu prošle godine, obavili sve pripreme, potpisali ugovore s izvođačima i krenuli s reklamom, a onda ih je, kad su polijepili plakate po Puli, nazvao direktor pulske dvorane i rekao da od koncerta neće biti ništa. Ne da gradonačelnik. Iznijeli su još neke stvari protiv njega, a sve će završiti na sudu. Evo što nam je rekao kad su se strasti malo smirile.