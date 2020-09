HEP pustio u rad sunčanu elektranu. Vis je samoodrživ otok, sada ima i svoju struju

Vis je i službeno postao prvi samoodrživi otok u Hrvatskoj jer je uz vlastitu vodu jučer dobio i vlastitu električnu energiju. HEP je tamo, naime, u rad pustio sunčanu elektranu (SE), koja je s 3,5 MW najveća takva u Hrvatskoj.

– Sunčana elektrana Vis, uz niz drugih projekata u izgradnji, dokaz je da mi u HEP-u danas više ne govorimo samo o planovima i obećanjima, nego o projektima koji su stvarni i koji se realiziraju – rekao je Frane Barbarić, predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede d. d., dodavši da je HEP-u fokus na projektima koji povećavaju kvalitetu života na otocima.

Ne narušava vizuru otoka

HEP-u, koji za sada u pogonu ima SE Kaštelir u Istri, ovo je prva velika sunčana elektrana na otoku, a očekuje se da će godišnje proizvoditi 5 milijuna kWh električne energije, čime će se podmiriti potrebe oko 1600 kućanstava. Nalazi se nedaleko od naselja Žena Glava, a s Visa poručuju da nimalo neće naštetiti vizuri otoka, nego će, sasvim suprotno, biti odličan faktor u turističkoj promociji. Elektrana je vrijedna 31,3 milijuna kuna i proizvodit će električnu energiju bez poticaja, na potpuno tržišnoj osnovi, a uz nju će se instalirati i baterijski spremnik snage 1 MW, prvi takve veličine u Hrvatskoj, što će pridonijeti i većoj sigurnosti opskrbe. A da bi elektrana bila sagrađena, surađivale su domaće tvrtke, Končar – Inženjering za energetiku i transport, koja je izvela radove, te tvrtka Fractal iz Splita, koja je vodila gradnju i provodila nadzor.

– Rezultat zajedničkih napora HEP-a i Končara na putu prema energetskoj autonomiji i samodostatnosti hrvatskih otoka izgradnja je suvremenih projekata poput ovog – izjavio je Gordan Kolak, predsjednik uprave Končar – Elektroindustrije d. d. te objasnio da je Končar u ovom slučaju osigurao direktno spajanje elektrane na distribucijsku mrežu te tako smanjio gubitke u transformaciji energije.

Podsjetimo i da je HEP pokrenuo ciklus gradnje sunčanih elektrana u skladu sa smjernicom europske energetsko-klimatske politike, a SE Vis tek je prvi od njih ukupno sedam koliko će ih biti pušteno u rad ove godine. Sunčane se elektrane, naime, grade još na Cresu, u naseljima Marići i Kaštelir u Istri, a elektrane Vrlika Jug, Obrovac i Stankovci nalaze se u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji. Sve su dio ukupnih ulaganja HEP-a u 2020., koja će do kraja godine iznositi rekordnih više od 4 milijarde kuna.

– Puštanje u rad najveće sunčane elektrane u Hrvatskoj povijesni je dan za otok Vis i početak onoga što će se u Hrvatskoj događati u sljedećih deset godina – rekao je Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te izaslanik premijera na jučerašnjem događanju.

Nemaju štetnih proizvoda

Treba istaknuti da HEP do 2030. godine planira sagraditi novih 1500 MW proizvodnih kapaciteta, od čega gotovo polovicu u vjetroelektranama i sunčanim elektranama, što odgovara snazi NE Krško. Što se sunčanih elektrana tiče, HEP će samo u ciklusu od 2019. do 2023. u njih uložiti 750 milijuna kuna, a da bi Hrvatska ispunila svoj cilj zacrtan u Strategiji energetskog razvoja do 2030., potrebno je sagraditi više od 1000 MW sunčanih elektrana, kojima su prednosti i učinkovitost i činjenica da nemaju štetnih nuspojava dok proizvode električnu energiju.