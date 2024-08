Hebrang: Čestitali su mi mnogi članovi HDZ-a

Kada je znanstvenik i bivši HDZ-ovac Dragan Primorac jučer objavio da drugi put, ali sad kao HDZ-ov nestranački kandidat, kreće u predsjedničku utrku, dogodilo se nešto dosad nezapamćeno u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti. Primorac je doživio žestok napad – iz HDZ-a, stranke koja ga je u svoje ime i inaugurirala u "svog" kandidata. Taj je napad tim znakovitiji jer ga je prema Primorcu uputio jedan od utemeljitelja HDZ-a, bivši ministar i svojedobno HDZ-ov kandidat za predsjednika države – Andrija Hebrang. Ako navedemo da je Hebrang jučer, baš zato što je HDZ stao iza Primorčeve kandidature, odlučio nakon 34 godine članstva u HDZ-u neopozivo napustiti tu stranku, onda je to pokazatelj velike napukline koja se otvorila unutar HDZ-a. Hebrang pritom Primorca nije nimalo štedio. Doveo ga je u pitanje i kao političara, i kao znanstvenika, i kao čovjeka.

Kada smo danas oko 14.30 razgovarali s Hebrangom i pitali ga ima li kakvih reakcija na njegov potez, on nam je uzvratio: – Sadašnja prva garnitura HDZ uopće mi se nije javila. Od njih to nisam ni očekivao. Ali me zato nazvalo više od 150 članova stranke iz druge i onih još nižih razina i svi mi oni čestitaju. I svi su šokirani mojim istupanjem iz stranke i činjenicama koje sam iznio jer je HDZ podržao čovjeka koji je svojevremeno napravio najteže stranačke statutarne prekršaje. Oni koji su me zvali iznenađeni su onime što sam iznio, da je Primorac rat cijeli rat proveo u Americi i da je profesuru dobio tijekom svog ministarskog mandata. Svi mi daju strahovitu podršku i iskazuju zadovoljstvo jer žele da se te stvari doznaju.

Očekuje li ipak da ga nazove i sam Andrej Plenković, zanimalo nas je. – Ne očekujem Plenkovićev poziv jer je premijer i predsjednik stranke imao priliku nazvati me proteklih deset godina, ali to nijednom nije napravio. I to zato što stara generacija HDZ-ovaca simbolizira uspjehe i pobjede Hrvatske, a sve je to ono što sadašnji HDZ baca u drugi plan pa se o tome uopće ne govori.

Hoće li iznijeti još neka saznanja o Primorcu i hoće li još netko od HDZ-ovih veterana napustiti HDZ, pitali smo. – Proteklih dana dobio sam niz podataka o Primorcu, čak i nešto o navodnim financijskim malverzacijama, ali za njih nemam dokaza, tako da se ja Primorcem sigurno više neću baviti jer za mene više ne postoje ni Primorac ni HDZ. Članovi HDZ-a sad su dobili dovoljno informacija pa neka dalje sami istražuju i postupaju po savjesti.

GALERIJA Andrija Hebrang