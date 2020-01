'HDZ-ove optužbe samo će povećati Škorine šanse'

Izborni poraz svoje predsjedničke kandidatkinje i povratak čovjeka s ljevice HDZ-ovi su dužnosnici i jučer pokušavali staviti na teret Miroslavu Škori. Iz njegova kruga odgovaraju pak kako im je drago da HDZ nastavlja istu taktiku koja ih je dovela do poraza na predsjedničkim izborima jer će tako, uvjereni su, povećati šanse Škorinoj novoj platformi na parlamentarnim izborima u jesen. A na pitanje kada će Škoro krenuti u formiranje te platforme, odgovaraju kako – nema žurbe.

Izgubljeni glasovi

– Parlamentarni izbori teško da će biti prije jeseni jer je Plenkoviću izuzetno važno predsjedanje Europskim vijećem, osim toga, u HDZ-u su sasvim sigurno svjesni da bi nakon izbora vrlo teško sastavili većinu – kalkulira Škorin bliski suradnik uz napomenu kako se o tome među strankama koje su poduprle Škorinu kandidaturu i koje bi trebale činiti jezgru buduće platforme o tome još nije razgovaralo.

Video: Miroslav Škoro predsjedničku utrku završio treći ali i najavio izlazak na parlamentarne izbore

Naš sugovornik tvrdi i kako si Škoro nije zadao čvrste rokove unutar kojih bi trebao okupiti one s kojima planira na parlamentarne izbore, no priznaje da su svi svjesni kako se pregovori i dogovori ne smiju oduljiti mjesecima jer bi to moglo ispuhati i entuzijazam koji je pobudio Škorin dobar rezultat iz prvog kruga, u kojemu je osvojio više od 460.000 glasova.

Škorinoj platformi u nastajanju prijeti i opasnost da se HDZ u unutarstranačkim izborima još jednom kadrovski i svjetonazorski vrati desnici i tako pokuša vratiti izgubljene birače, no naš sugovornik uvjeren je da je takav scenarij slabo vjerojatan i kako je te glasove HDZ nepovratno izgubio.

– Ne mislim da ih je moguće vratiti kadroviranjem u HDZ-u. Tu su glasovi koje je stvorilo HDZ-ovo razbijanje referendumskih inicijativa, to je tih 400.000 glasova koji su otišli Škori, biračko tijelo koje je HDZ-u zauvijek okrenulo leđa – smatra naš sugovornik.

Pritom ističe da je većina volontera koji su prikupljali potpise za referendume o Istanbulskoj konvenciji i izmjenama izbornog zakonodavstva sudjelovala i u Škorinoj kampanji, “svi osim, valjda, Željke Markić”.

Poništeni listići

Neki od Škorinih birača u drugom su krugu izišli na izbore i poništili listiće, dopisujući na njih broj tri i Škorino ime. Iako u Škorinu krugu odbijaju HDZ-ove optužbe da je Škoro svoje birače pozvao da ponište izbore, sasvim je jasno da je dio njih ovako postupio upravo zbog videa u kojem je Škoro najavio da će i sam slično postupiti u drugom krugu.

Međutim, čini se da njegove suradnike više od HDZ-ovih optužbi da su na vlast tako doveli Zorana Milanovića smetaju tumačenja da je Škoro ovako motivirao svega nešto više od 4 posto birača, budući da je Državno izborno povjerenstvo zabilježilo toliko postotak nevažećih listića.

– Niti je Škoro pozvao birače da ponište listić niti svi poništeni listići pripadaju nama, jedino HDZ analizira da je to 4 posto Škorinih glasova. To je način na koji sami sebe tješe – komentira naš sugovornik.