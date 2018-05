Hasanbegović: Opoziv ne može poništiti činjenicu da su moji preci spasili život

Prije pet dana saborski zastupnik stranke Neovisni za Hrvatsku i bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović primio je pismeni poziv Židovske općine u Sarajevu, veleposlanstva Izraela u BiH te Yad Vashema da u utorak 29. svibnja u sarajevskoj sinagogi nazoči dodjeli odlikovanja Pravednici među narodima. To odlikovanje Država Izrael posmrtno dodjeljuje njegovu djedu Sabriji Prohiću, baki Safeti Prohić, njihovoj kćeri Esmi Prohić i djedovu bratu Avdi Prohiću jer su tijekom Drugog svjetskog rata spasili židovsku djevojčicu Nadu Kolman, no poziv je opozvan.

Oni su mi uzor u životu

U zajedničkoj izjavi veleposlanstva Izraela u BiH, Židovske općine u Sarajevu i obitelji Prohić objašnjeno je da je Hasanbegović prvotno pozvan zato što je predstavnik obitelji Prohić smatrao obveznim na tu svečanost pozvati sve potomke pokojnog Sabrije Prohića, uključujući i Zlatka Hasanbegovića. No, to je učinio, kako piše u priopćenju, “ne znajući, nažalost, da je Hasanbegović persona non-grata u Židovskoj općini zbog nastojanja da relativizira i veliča ustaški režim odgovoran za klanje i istrjebljenje Židova tijekom Drugog svjetskog rata”. Pritom je izraelsko veleposlanstvo u BiH dodatno izrazilo žaljenje jer je “Hasanbegović zlorabio poziv na svečanost koja slavi djelo junaštva gospodina Sabrije Prohića u svoje osobne političke svrhe” pa se zato poziv dostavljen Hasanbegoviću – poništava.

– O opozivu i poništavanju poziva na svečanost u Sarajevu nisam dobio ništa službeno. Iz medija sam doznao za to. No, pozadina te odluke i pozadinski pritisci koji su stajali iza te odluke ne mogu poništiti temeljnu činjenicu da su moj djed i baka, Sabrija i Safeta Prohić, spasili jedan život, život židovske djevojčice. I u kontekstu dodjele tog priznanja to je jedino bitno, a moj je položaj u toj priči nebitan.

Taj događaj nije organizirala moja obitelj, iako sam ja ta obitelj i ja sam izravni potomak te obitelji. Uostalom, nakon što je objavljena vijest o dodjeli tog priznanja mojim precima u svim sam svojim izjavama odbio to vezivati uz svoje političko djelovanje jer je to potpuno irelevantno u kontekstu tog priznanja. Žao mi je zbog te odluke o opozivu. Ponosan sam na svoje pretke. Bili su mi i ostali uzor u životu – kazao nam je Zlatko Hasanbegović.