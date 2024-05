Pogledajte oluju koja stiže sa zapada u Hrvatsku! Sprema se nevrijeme, na snazi meteoalarmi

Hrvatskoj se sa zapada približava velika oluja pa je DHMZ objavio upozorenje i žuti alarm za grmljavinsko nevrijeme za neke regije. Najavili su kako nas u poslijepodnevnim satima očekuje pljuskovi praćeni grmljavinom. Za zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju upaljen žuti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok je za zapadnu obalu Istre na snazi upozorene zbog vjetra koji će puhati do 75 kilometara na sat. Žuti alarm označava potencijalno opasno vrijeme.

Na stranici rain-alarm.com vidi se kako se prema središnjoj Hrvatskoj sa zapada približava oborinska masa.

Foto: DHMZ

– I u nastavku tjedna u kopnenom području promjenjivo. Kiša , pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, vjerojatnija je u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, dok bi ponajprije u utorak u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj ponegdje mogla i izostati. Zapuhat će jugoistočni vjetar pa će temperatura u četvrtak malo porasti. Na Jadranu će puhati jugo, od srijede mjestimice jako i olujno, pa će jutra biti toplija. Sunčana razdoblja češća nego u unutrašnjosti, no uz povremeno više oblaka i na obali treba računati na pljuskove i grmljavinu, osobito na sjevernom dijelu – prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Danas promjenjivo i nestabilno. 🌧️ i ☇ uglavnom na zapadu zemlje te u unutrašnjosti Dalmacije, a sunčana razdoblja osobito u istočnoj 🇭🇷. Nestabilan će biti i nastavak tjedna pa imajte pri ruci 🌂.

Više na: https://t.co/7tElXxnRUV#prognoza #DHMZ pic.twitter.com/d7rRSghWQC — DHMZ (@DHMZ_HR) May 13, 2024

Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a najviša temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Sutra promjenljivo oblačno, od sredine dana uz češća i dulja sunčana razdoblja. Mjestimice će padati kiša, lokalno na obali te u unutrašnjosti Dalmacije mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Na istoku i jugu zemlje uglavnom suho. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, podno Velebita u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu između 14 i 17 °C. Najviša dnevna uglavnom između 18 i 22 °C.

