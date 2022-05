Hrvatski šef diplomacije

Grlić Radman o zarobljenom Hrvatu: Šanse su velike. Njegov život nam je prioritet

Interesiraju se. Pitaju misli li predsjednik to ozbiljno i je li to hrvatska vanjska politika. Pitaju me hoćemo li doista zaustaviti pristup Finske i Švedske u NATO", kazao je ministar o Milanovićevim izjavama da će Hrvatska Finsku i Švedsku blokirati pri pokušaju ulaska u NATO